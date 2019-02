Ayuntamiento de CuliacÃ¡n no condonarÃ¡ impuestos a empresarios que quieran invertir: Estrada

Ayuntamiento de Culiacán no condonará impuestos a empresarios que quieran invertir: Estrada

El Alcalde mencionó que no prevé beneficiar a empresarios mediante el Certificado de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ El Ayuntamiento de Culiacán no condonará impuestos a empresarios que quieran invertir en la capital sinaloense, afirmó Jesús Estrada Ferreiro.

Cuestionado sobre que posiblemente se aleje la inversión en Culiacán y se vaya a otros lugares por no condonar impuestos mediante el Certificado de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa, el Presidente Municipal señaló que los descuentos son inconstitucionales.

“Quien venga a invertir en algo, que es propio de Culiacán, lo va a hacer, no le estamos negando apoyos ni beneficios, no vamos a regalar el dinero del pueblo, no vamos a despilfarrar. La gente que venga a invertir tiene que cumplir con la normatividad”, explicó.

“Si el Presidente Municipal de Navolato llega a condonar los impuestos, va a violentar la constitución, pueda estar sujeto a juicio político, como lo estaría yo también”, agregó.

Estrada Ferreiro reiteró que sin la recaudación de impuestos, es más difícil cumplirle a la ciudadanía en materia de bienestar social, es por ello que está en contra de otorgar condonaciones.

“Eso es optativo de la autoridad; ahora, si la ley local establece la posibilidad de hacerlo, son leyes constitucionales, la Constitución, lo he dicho muchas veces ya establece la obligación de todos los mexicanos de contribuir al gasto público, artículo 31”, mencionó.

“Artículo 28 y 115, están prohibidas la exención de impuestos total o parcial en México, municipales, estatales y federales, hay que leer la Constitución. Yo tengo la obligación como Alcalde de proveer a la gente de agua potable, seguridad pública, de drenaje, de educación, lo que necesite, y para hacer eso se requiere dinero, y el dinero proviene de los impuestos”, añadió

El Ceprofies es un apoyo a los empresarios que busquen invertir, ya que genera estímulos fiscales para proyectos en los municipios y la entidad.

Sin embargo, el Alcalde citó algunos ejemplos donde empresarios que fueron beneficiados con este apoyo, terminaron demandando al Municipio, ganando juicios de millones de pesos que afecta la salud financiera de la administración.

“Hay inversiones donde hubo Ceprofies, no fue en mi Gobierno, dieron el 80 por ciento de la condonación del predial en el primer año, a los seis meses demandaron al Ayuntamiento para que devolvieran lo poquito que pagaron, y ya la ganaron porque hay deficiencias en la Ley de Hacienda Municipal... son millones de pesos de impuestos los que perdemos”, afirmó.

Cuestionado si la no condonación de impuestos afectará la inversión en Culiacán, Estrada Ferreiro argumentó que el Municipio dará seguridad a los empresarios, tanto jurídica como en su bienestar, y eso es lo más importante para generar inversión en la capital sinaloense.

“Con la seguridad del Municipio, a ver ¿Qué más incentivos quiere un empresario, que tener seguridad y certeza jurídica en el Municipio donde va a invertir, qué más?”, reviró.