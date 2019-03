Ayuntamiento de CuliacÃ¡n no cuenta con recursos para pagar la totalidad que se les debe a jubilados

Ayuntamiento de Culiacán no cuenta con recursos para pagar la totalidad que se les debe a jubilados

Jesús Estrada Ferreiro sostuvo que su administración sólo puede darles el 70 por ciento de lo que por ley les toca. Negó que ese 30 por ciento restante sean moches o se destine para otra área

Antonio Olazábal

El Ayuntamiento de Culiacán no cuenta con los recursos necesarios para cumplir con su obligación de pagar a los jubilados que ya culminaron con sus años de trabajo en el Municipio, es por eso que la comuna sólo les puede ofrecer el 70 por ciento de lo que se les debe de dar, explicó Jesús Estrada Ferreiro.

El Alcalde de Culiacán afirmó que de ninguna manera se les está pidiendo un moche para darles lo que por ley les toca, todo lo achacó a que el Ayuntamiento no cuenta con los recursos para pagarles, y es por eso que no se les puede dar la totalidad de lo que les corresponde.

"No es un descuento, no es un pago, no es un moche; es una negociación que se hizo con toda libertad de una persona que tiene un derecho, con otra persona moral que es el Ayuntamiento que tiene una obligación para con ellos", compartió.

"Lo dije claramente, si ustedes nos demandan ahorita, el laudo va a salir en contra nuestra, y lo vamos cumplir, pero cuando tengamos recursos para ello, no es lo mismo que tengamos recurso y no queramos darlo, que queramos quedarnos con él", detalló.

El morenista se dijo a favor de apoyar a los trabajadores jubilados que ya cumplieron con su vida laboral en el Ayuntamiento, es por eso que se buscó pagarles lo que la comuna pudiera, y el acuerdo lo aceptó la mayoría de la base sindical jubilada.

"Yo lo veo por cuestión humanitaria, le dije a la tesorera, búsquele a ver cómo sacamos algún recurso de lo que nos sobre del predial y distribuirlo, para los que alcancen, porque ellos pidieron que aunque sea les pagáramos una parte cuando menos, no podemos pagarle en abonos, necesitamos formalizar algo".

--¿Esta propuesta fue de ellos Alcalde?

"Fue de ellos, y yo estuve de acuerdo con ellos al final".