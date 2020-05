Ayuntamiento de CuliacÃ¡n no ha respondido ninguna solicitud de informaciÃ³n referente a Covid-19

Datos abiertos de CEAIP

Ayuntamiento de Culiacán no ha respondido ninguna solicitud de información referente a Covid-19

Desde que inició la pandemia a la administración de Jesús Estrada Ferreiro le han llegado ocho solicitudes de información; sin embargo, no hay respuestas. Municipios como Mazatlán, Ahome, Guasave, Navolato y Salvador Alvarado sí han respondido los cuestionamientos de la ciudadanía

Antonio Olazábal

28/05/2020 | 11:30 AM

CULIACÁN._ La administración que preside Jesús Estrada Ferreiro no responde las dudas de la ciudadanía respecto al Covid-19, ya que de acuerdo a datos abiertos de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, el Ayuntamiento de Culiacán no ha dado respuesta a ninguna solicitud de información referente al Covid-19.

La CEAIP, órgano garante en materia de transparencia detalló las solicitudes que han llegado a todos los ayuntamientos de Sinaloa, ahí se puede revisar que de ocho solicitudes, la Comuna no ha respondido ni una sola pregunta.

Las dudas de la población de Culiacán han sido diversas, hubo quien preguntó sobre cómo han cambiado los operativos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal con la pandemia; el número de empleados del Ayuntamiento que laboren en el área de salud. Hay preguntas muy simples, que van desde qué medidas está implementando la Comuna al interior del Municipio por el virus y el número de llamadas que han registrado de personas reportando algún caso de Covid-19.

De los municipios con el mayor número de contagios, la capital del Estado es el único que no ha respondido los cuestionamientos de la ciudadanía, ya que tanto Mazatlán, Ahome, Guasave, Navolato y Salvador Alvarado, ciudades donde se concentra el mayor número de casos, sí han respondido las dudas de la población.

En el caso de Mazatlán han llegado 41 solicitudes de información, y la Comuna ha respondido 22; en Ahome han llegado 12 y han respondido nueve, en Guasave han llegado siete y han respondido seis, Navolato ha respondido las cuatro que les han presentado y Salvador Alvarado ha dado respuesta a cuatro de cinco solicitudes hechas por la ciudadanía.

La población en Culiacán no ha tenido manera de tener respuesta a sus dudas respecto a Covid-19, ya que la administración que preside Jesús Estrada Ferreiro no responde los cuestionamientos por la vía de la CEAIP, tampoco tiene información abierta para ser analizada, ya que no cuenta con un micrositio que detalle los gastos que ha hecho la Comuna, siendo que municipios como Guasave, Ahome y Salvador Alvarado sí lo tienen.