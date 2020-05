Ayuntamiento de CuliacÃ¡n puede hacer reasignaciones de hasta mil millones de pesos por Covid-19

Ayuntamiento de Culiacán puede hacer reasignaciones de hasta mil millones de pesos por Covid-19

Issel Guillermina Soto González, Tesorera de la Comuna detalló que de momento no se han hecho grandes cambios en el gasto, sin embargo de necesitarlo, podrían realizar algunas modificaciones en el presupuesto sin que tenga que pasar por el Cabildo

Antonio Olazábal

Ante la pandemia del Covid-19, y a una hipotética reasignación de recursos para enfrentar la pandemia, el Ayuntamiento de Culiacán puede modificar el gasto de hasta mil millones de pesos sin necesidad de pasar por el Cabildo, señaló Issel Guillermina Soto González.

La Tesorera de la Comuna que ayer informó que la administración de Jesús Estrada Ferreiro ha tenido un déficit de 60 millones de pesos a causa de la pandemia, sostuvo que de momento siguen trabajando igual, y no ha habido la necesidad de realizar grandes cambios en el gasto corriente.

“Nosotros como administración podemos manejar nuestro presupuesto y hacer reasignaciones de hasta un 30 por ciento del presupuesto global, te puedo decir que son mil millones de pesos lo que yo pudiera mover sin necesidad de pasarlo por Cabildo”, indicó.

“De momento no, de momento seguimos trabajando igual con nuestro presupuesto, estamos pagando en tiempo y forma a los trabajadores, y pues trabajando con lo que tenemos, con lo que podemos contar ahorita y pues viendo la posibilidad no afectar tampoco a ninguno de nuestros proveedores y no aumentar tanto la deuda tampoco, que es una de las prioridades, disminuir el gasto que traíamos en deuda pública de corto plazo y salir adelante con lo que tenemos”, subrayó.

La funcionaria Municipal mencionó que espera que la pandemia no se alargue más de la cuenta, ya que en ese escenario sí tendrían que hacer reasignaciones, pero esperaría no excederse de los mil millones que por ley puede modificar.

“Yo pienso que no hay necesidad de llegar a ninguna reasignación más grande, que si recordarás nuestro mayor ingreso proviene de las participaciones federales, que muy probablemente también se vean afectadas porque por la pandemia también van a salir afectadas”, indicó.

“Esperemos que nos sigan apoyando desde la federación y el Estado para salir adelante y no tener mayores afectaciones por parte de los Ayuntamiento”, añadió.

Soto González explicó que de momento no han hecho fuertes modificaciones al presupuesto, y que las compras que han realizado para enfrentar la pandemia del Covid-19 no han sido muy elevadas.

“La erogación por parte del Municipio como tal no creo que sea muy alta, porque hemos estado tratando de trabajar con lo que tenemos. Por ejemplo, hicimos un convenio con el Centro de Ciencias, para que nos dieran caretas y cubrebocas, que fueron alrededor de 105 mil pesos, que fueron como dos mil caretas, son varias cosas que nos hicieron”, detalló.

“Hemos comprado cubrebocas, hemos recibido donativos por parte de instituciones como cloro, jabón, productos desinfectantes, nos han estado aportando por parte de las empresas estos tractores para las limpiezas, la sanitización que se está llevando a cabo en las colonias, realmente lo que hemos aportado es trabajo, y diésel en este caso que realmente no es un gasto excesivo”, añadió.