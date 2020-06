Ayuntamiento de CuliacÃ¡n tendrÃ¡ un regreso gradual de sus trabajadores

Ayuntamiento de Culiacán tendrá un regreso gradual de sus trabajadores

El Alcalde Jesús Estrada Ferreiro señala que de abrirse de forma parcial el centro a vehículos, los comerciantes y empresarios estarían bajo ciertas reglas, o serán clausurados

Leopoldo Medina

Un regreso gradual a sus labores tendrán los trabajadores del Ayuntamiento de Culiacán, quienes se someterán a un proceso de sanitización para el desempeño de sus funciones, señaló el Alcalde de Culiacán Jesús Estrada Ferreiro.

A través de una videoconferencia, Estrada Ferreiro señaló que todas las personas que estén en posibilidades de trabajar, sobre todo en las actividades esenciales que se han determinado por el sector salud, están obligadas a trabajar, siguiendo las medidas de higiene y seguridad preventivas.

“Estamos conscientes de que todas esas personas que padezcan cáncer, diabetes, hipertensión, mujeres embarazadas, o que estén dando lactancia, no se presentarán a trabajar, ya que son personas más vulnerables que otras, y las consecuencias pueden ser peores en caso de un contagio”, señaló el Alcalde.

Agregó que el resto de los trabajadores del Ayuntamiento, incluso los de avanzada edad, han estado acudiendo a trabajar, ya sea gente de confianza, eventuales, considerando que el servicio público para la ciudadanía es esencial, generando servicios que a su vez permitan ingresos para seguir realizando obras en Culiacán.

“A partir del 8 de junio varios trabajadores estarán retornando a sus actividades, nosotros no hemos dejado de trabajar en el bacheo y reencarpetado de calles, aseo y limpia de parques y jardines, y todo aquello que es indispensable para que la vida de una ciudad sea normal, actividades que se han facilitado mucho más, gracias a la poca afluencia de tráfico”, indicó.

Indicó que se hará en el Ayuntamiento un rediseño en las áreas de trabajo, por lo que en donde existan lugares muy reducidos, se buscará minimizar el número de personas, o trabajarán en dos turnos.

“Al público vamos a abrir únicamente lo que se refiere al trámite y pago de permisos y licencias, algo esencial para que los negocios puedan operar y que van a reabrir o que ya están abiertos, como el de la construcción, operando con las debidas medidas para evitar un contagio, y en el Ayuntamiento vamos a abrir, operando con los filtros necesarios, limitando el ingreso a las oficinas”.

Respecto a que aún permanezcan negocios cerrados, el mandatario señaló que muchos piensan que el mantenerlos así es por orden del Alcalde o el Gobernador, cuando es una disposición de la autoridad sanitaria federal, por lo que hay que seguir acatando.

El alcalde destacó que días atrás se reunió con líderes de cámaras, con quienes buscó ponerse de acuerdo en la elaboración de protocolos y medidas sanitarias, así como estrategias para que una vez autorizados los comercios a que abran, no lo hagan de cero, sino ya con un protocolo de operación bien definido.

A los comerciantes les pide su comprensión, y que eviten manifestaciones violentas, ya que la gente que transita por la avenida Obregón, no tiene la culpa.

“Los comerciantes y empresarios creen que no los entiendo, que no soy consciente de lo que está pasando, que soy insensible a lo que les está pasando, y no es así, de ninguna manera”.

Estrada Ferreiro recalcó que abrir el centro a vehículos en este momento no se puede, que no es conveniente, menos al transporte público, y ante la probabilidad de que la situación se componga un poco, y la gente se ordene y colabore, se pudieran abrir algunas calles en ambos sentidos, pero limitadas”.

“De abrir parcialmente se haría bajo ciertas condiciones, nadie entrará al centro sin cubrebocas y sin lentes, cuidarán la sana distancia, evitar aglomeraciones, que los empresarios estén obligados a respetar estas reglas, porque de otra forma se clausurará el negocio”, indicó.

Agregó que los autos que ingresen, no podrán pararse en lugares prohibidos, ya que serán levantados por la grúa, lo que hará que la gente busque estacionamientos o lugares permitidos.

“Vamos a poner orden, queremos que esta pandemia nos sirva, cuando menos para cambiar la cultura de conducta que hemos tenido, necesitamos ordenar no solo el centro de la ciudad, sino todo el estado o el país seguramente, pero se requiere la participación de todos, pueblo y gobierno”, resaltó Estrada Ferreiro.

Reiteró que aunque se abriera parcialmente el centro para los vehículos, no lo será para el transporte público, ya que en estos momentos se encuentran trabajando para rediseñar los nuevos paraderos, evitando que se aglomere la gente.