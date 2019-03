Ayuntamiento de CuliacÃ¡n vive oscurantismo en transparencia, acusan

Ayuntamiento de Culiacán vive oscurantismo en transparencia, acusan

El dirigente municipal del Partido Acción Nacional, Adolfo Beltrán Corrales, criticó que el Ayuntamiento de Culiacán no haya subido a internet prácticamente ninguna de sus obligaciones de transparencia

Heriberto Giusti Angulo

CULIACÁN._ El dirigente del Comité Directivo Municipal del PAN, Adolfo Beltrán Corrales, acusó que el gobierno de Jesús Estrada Ferreiro “está peor que los gobiernos más nefastos que tuvimos del PRI”, debido a que no ha publicado información pública clave, como el presupuesto, las declaraciones patrimoniales ni los padrones de proveedores y constructores, entre otros.

“Nos pusimos a hacer un análisis de lo que son las obligaciones que conlleva a las entidades públicas que señala el artículo 95 de la Ley de Acceso a la Información, donde vienen todas las obligaciones que tienen los entes públicos qué tener publicados, como mínimo, de oficio en sus portales”, mencionó.

“De todas las obligaciones que vienen enmarcadas, no hay una sola que este presidente municipal, al día de ayer, haya actualizado. Toda la información que está en los portales del Ayuntamiento, en las páginas oficiales, tiene que ver con la administración anterior. Hay una sola obligación publicada, que es el directorio, es en lo único que cumplen”, acusó.

Beltrán Corrales destacó que estas acciones van en contra de lo que predica el presidente López Obrador.

“En la remuneración de los servidores públicos, que es un tema importante que vale la pena que los ciudadanos conozcan, estamos en ceros. Las declaraciones patrimoniales todas tienen reservas, no siguieron el ejemplo que les mandó su líder, el presidente de la República. Hicieron uso, sí, de un derecho que tienen de reservarla, pero también hay que señalar que había un compromiso de que la cuarta transformación iba a ser diferente”.

“No hay padrón de proveedores, que son los que le están proveyendo al Ayuntamiento. El padrón de constructores no existe, sigue siendo el que cerró la administración anterior. Los indicadores de desempeño no existen, no están actualizados, son de la administración anterior. Las actas de Cabildo, no hay una sola acta de Cabildo: no sabemos cuáles son los temas que se están ventilando en el Ayuntamiento de Culiacán, solamente tenemos las órdenes del día, esas sí”, expresó.

También hizo una crítica a la ciudadanía que votó ciega e irreflexivamente por todo lo que dijera Morena, y los señaló como corresponsables de los errores de Estrada Ferreiro.

“Y algo muy importante, el presupuesto de 2019 no está publicado en la página del Ayuntamiento. Total oscurantismo en el Ayuntamiento. Esos son los gobiernos que tenemos, precisamente, derivados del error que se cometió en la pasada elección donde la gente se dejó ir por la simpatía de López Obrador, por el hartazgo de los gobiernos del PRI y también por el rechazo en los gobiernos del PAN, hay que admitirlo”, dijo.

“Pero también hay que decirlo: hubo un fatal y gravísimo error por parte de los ciudadanos por haber votado todo por parejo, a ojos cerrados. No debieron de haberlo hecho”, criticó.