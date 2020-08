Ayuntamiento de Escuinapa embarga a la Asociación Ganadera por adeudo del predial

Francisco Salcido informa que les cobran un adeudo de 440 mil pesos por cinco años de predial

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. _ El Despacho de Cobro de Impuesto Predial de la Comuna acudió a embargar a la Asociación Ganadera, se cerrará la dependencia, les señalaron.

“Acudieron a decirnos que van a embargarnos, que sacaran todo y se cerrara por una deuda que se tiene de impuesto predial, venimos a Presidencia a hablar con el Presidente (Emmett Soto Grave) sobre esto”, dijo el dirigente de la Asociación Ganadera Francisco Salcido.

Se les cobra un adeudo de alrededor de 440 mil pesos, indicó, se les señala que el cobro corresponde a 5 años atrás y que debido a la falta de pago se va a cerrar la dependencia.

“Nos dicen que van a cerrar todas las puertas, las oficinas, a mí de manera personal no me afecta, pero a los agremiados sí, son quienes ocupan la ganadera, no tenemos un peso para pagar”, dijo.

Debido a la pandemia por Covid-19, la Unión Ganadera no ha enviado recursos desde hace tiempo, lo que sale de los servicios que prestan a los socios solo sirve para pagar al personal de oficina, que se tiene laborando, informo.

El personal que labora en la Asociación Ganadera indicó que el Encargado del Despacho de Cobranzas, Notificador y Ejecutor Néstor Lenin González Osuna llegó a las 10 de la mañana, señalando que se embargaría y cerraría la oficina.

“Llegaron a las diez de la mañana, no traen un documento judicial, pero dicen que así pueden embargar, no traen nada, hubo una notificación, pero por la pandemia la Unión Ganadera no está al cien por ciento laborando, nosotros no tenemos acceso a algunas cosas por eso”, dijo una de las secretarias.

El Encargado del Despacho de Cobranzas y Ejecutor, Néstor Lenin González Osuna, indicó que no podía dar información, pues la Ley de Transparencia no se lo permitía.

Y señaló que su embargo estaba respaldado en la Constitución Política del país, la Ley de Hacienda Municipal y el Código Fiscal Municipal del Estado de Sinaloa, debido al adeudo que se tiene por parte de las dependencias o personas físicas, a los cuales se les informa cuanto se debe y se les da un plazo de quince días para que acudan a la Comuna.

Es un plazo para que se acerquen a pagar, conveniar o aclarar ese adeudo, es parte del procedimiento que se hace, para después llegar al embargo, es todo lo que podía decir al respecto, indicó mientras hacía el procedimiento acompañado por otro trabajador del mismo despacho.

El Alcalde Emmett Soto Grave, advirtió la semana pasada que se estará cobrando el impuesto predial ante la situación financiera que atraviesa la Comuna, indicó que este por el costo político en años pasados no se cobraba, pero el municipio requería de ese ingreso e invitaba a los ciudadanos a cumplir con el pago.