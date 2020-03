Ayuntamiento de Guasave cierra Ã¡reas no esenciales, por Covid-19

Ayuntamiento de Guasave cierra áreas no esenciales, por Covid-19

Solo trabajarán las direcciones de Salud, Obras y Servicios Públicos, Jumapag, Seguridad Pública, Tesorería y Presidencia

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El Ayuntamiento de Guasave reforzó las medidas preventivas ante la contingencia sanitaria del Covid-19 y a partir de este martes cerrarán las oficinas no esenciales y solamente trabajarán áreas operativas necesarias.

Durante la sesión de Cabildo de este lunes, Aurelia Leal López, Presidenta municipal, adelantó que van a trabajar sólo las áreas de Salud, Obras Públicas, Servicios Públicos, Jumapag, Seguridad Pública, Tesorería y Presidencia.

En estas áreas tienen permiso de no laborar los empleados mayores de 60 años, embarazadas y con enfermedades crónicas, medida que ya se había tomado con antelación.

“Estamos haciendo todo lo que podemos, ojalá el Estado y el país lo estuvieran haciendo para evitar todo esto, que no fuéramos tan convenencieros en algunos asuntos y los abordáramos como una responsabilidad y un deber, hay muchos que nada más toman las cosas a la ligera porque tienen intereses, pero este Municipio no tiene intereses, el único interés que tiene es que no se dé ningún caso de coronavirus”, manifestó.

La Alcaldesa lanzó un exhorto a la población guasavense a atender las recomendaciones de las autoridades de los tres niveles de gobierno de quedarse en casa para mitigar el impacto que puede tener el Covid-19.

“No sé están tomando las medidas de prevención, como que no la creemos, se están tomando las cosas a la ligera, ojalá que este esfuerzo la gente lo atienda y sigamos como municipio sin casos de coronavirus”, subrayó.

Ante la solicitud de la Regidora Nidia Gaxiola Gutiérrez de dotar de equipos de protección al personal de Servicios Públicos que se dedica a la recolección de basura, Leal López subrayó que ya se giraron instrucciones al director de dicha dependencia para que los trabajadores extremen sus medidas de protección.

Los regidores llegaron al acuerdo de que mientras esté la contingencia sanitaria, las próximas sesiones sean efectuadas en el Centro Cultural de Guasave, que tiene salones con áreas más amplias, para respetar el llamado a la sana distancia.

Y es que al comparecer durante esta sesión, el director de Salud municipal, Sergio Alonso García Montoya, hizo la observación de que no se estaba respetando esa medida preventiva, ya que los regidores estaba sentados codo con codo, además de que había resencia de reporteros y personal del propio Ayuntamiento, todos dentro del reducido espacio de la sala de Cabildo.