Ayuntamiento de Guasave cumpliÃ³ pliego petitorio del Stasag: Tribunal

Ayuntamiento de Guasave cumplió pliego petitorio del Stasag: Tribunal

El Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Guasave está en su derecho de acudir ante otras instancias o a iniciar nuevos procedimientos, dice Abelardo Rodríguez, presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ El Ayuntamiento de Guasave comprobó con documentos que sí cumplió con las demandas contenidas en el pliego petitorio del Stasag, por eso es que el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje decretó que era injustificado que continuara la huelga, expresó Abelardo Rodríguez Valenzuela.

El presidente del órgano colegiado rechazó que hubiera actuado bajo presiones de las autoridades municipales, ya que actuó conforme a derecho.

Explicó que después de estallada una huelga se termina por tres situaciones: por avenimiento de las partes; por hallanamiento de la patronal, es decir, que la parte patronal acepte las demandas, determine un plazo para cumplirlas y el demandante lo acepte; o por laudo arbitral de la persona a la cual sujetaron el procedimiento a huelga, en este caso el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje.

“Ellos me presentaron un escrito el sábado donde dicen ‘se debe tanto’, porque no llegaron al convenio que estuvieron trabajando, pero después del sábado dice el Ayuntamiento, ‘Tribunal, en cuanto al pliego petitorio del 7 de mayo y al convenio del 17 de diciembre es eso, cumplí’, y presentó todas las justificaciones o documentos para revisar que se había cumplido o no y dictar un laudo, en este caso resolver ya no de ilegalidad, sino si era justificable que siguieran ellos en el estallamiento a huelga”, expuso.

Rodríguez Valenzuela indicó que se revisó la documentación presentada por la parte demandada y se comprobó que sí cumplió, por lo tanto declaró injustificada la huelga y ordenó que los trabajadores se reintegraran a sus labores a partir de este miércoles.

“Si bien es cierto fue justificable cuando ellos estallaron, al momento que demuestra la demandada que cumplió con lo que se había pactado ya queda sin justificación que se siga con ese movimiento de huelga”, sostuvo.

El presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje dijo que el Stasag está en su derecho de acudir ante los juzgados federales, pero también tiene la opción de que si el Ayuntamiento arrastra rezagos que no estaban incluidos en el pliego petitorio de esta huelga que se arrastraba desde mayo de 2017 y que se había estado prorrogando, pueden entablar las demandas correspondientes ante este mismo órgano.