Ayuntamiento de Guasave deja de depositar fondo de vivienda al Stasag

Lo que está haciendo la Comuna es entregar ese recurso directamente a los trabajadores, pero estos salen perdiendo porque les descuentan impuestos, señala líder sindical

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ De manera arbitraria, pasando por encima del contrato colectivo de trabajo y de la autonomía sindical, el Ayuntamiento de Guasave dejó de depositar al Stasag los recursos del fondo de vivienda y de la canasta básica de los trabajadores, señaló Alejandro Pimentel Medina.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Guasave dijo que el argumento de Jorge Humberto Hernández Escobedo, Oficial Mayor de la Comuna, para dejar de depositar estas prestaciones a la organización gremial es que el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje desconoce el proceso en el cual fue reelecta la actual dirigencia.

“Dice el Oficial Mayor que no hay una directiva, que el tribunal me negó la toma de nota, eso es meterse en otro conflicto de la vida interna del sindicato. Ellos hasta donde deben de llegar es hasta la cuenta que dice que se debe de depositar al sindicato de trabajadores del Ayuntamiento. Las decisiones de la vida interna del sindicato son de los trabajadores, de la asamblea, no es de ellos”, expuso.

El Ayuntamiento de Guasave dejó de depositar los recursos del fondo de vivienda y canasta básica a las cuentas del Stasag y empezó a pagar esas prestaciones de manera directa en el salario de los trabajadores sindicalizados.

Sin embargo, Pimentel Medina señaló que al hacerlo de esa manera están violando el contrato colectivo de trabajo y están atentando contra la autonomía del Stasag, además de que terminan perjudicando a los agremiados porque al anexarle esos pagos en el salario les están haciendo descuentos en impuestos federales que antes no les hacían.

“Le están dando otro giro a esta prestación, la están pagando, pero no como debe de ser. El fondo de vivienda tiene un reglamento, éste se constituyó hace más de nueve años, al ellos tomar esta decisión, que debe ser interna del sindicato, no de la administración pública, lo vienen tumbando”, aseveró.

El dirigente del Stasag subrayó además que el ente legal al que tiene que depositar el Ayuntamiento no es a él, sino al sindicato, por lo que el que lo reconozca o no el tribunal municipal como secretario general no debe ser un impedimento para que se depositen esas prestaciones como está establecido.

“Tengo los documentos que comprueban que el nombre del beneficiario es el sindicato de trabajadores del Ayuntamiento de Guasave, ese es el ente legal, y el concepto de aportaciones es por fondo de vivienda”, dijo.

“El tribunal no dice que no me deposite, el tribunal dice que no nos reconoce, más no le dice ‘no le deposites porque no hay un comité’, a ellos no les importa quién reparte el dinero, si lo reparte un trabajador”.

Pimentel Medina aseguró que no se quedarán de brazos cruzados y ésta será una batalla más que llevarán ante los tribunales federales.