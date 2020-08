Ayuntamiento de Guasave negocia compra de terreno para relleno sanitario

Son tres opciones las que están en el análisis y que incluso ya fueron revisadas por la Secretaría de Desarrollo Sustentable, dice director de Obras Públicas

Reyes Iván Camacho

23/08/2020 | 12:52 AM

GUASAVE.- Ante la imposibilidad de retomar el proyecto del relleno sanitario en el terreno que desde 2011 tiene cerca de la comunidad de El Mezquitón, el Ayuntamiento de Guasave analiza tres nuevas opciones e incluso ya está en la etapa de negociaciones para adquirir otro espacio, informó Mauricio López Parra.

El director general de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Guasave expuso que desde que en diciembre de 2019 la empresa Arándanos Sanfer demandó por la vía administrativa al Municipio para que no usara el terreno de El Mezquitón como basurón, y para que no construyera el relleno quedó descartada esa opción y se dieron a la tarea de buscar una nueva ubicación para el proyecto.

“Se tienen localizadas tres áreas, se está ahorita en la etapa de negociación con ellos, son espacios donde incluso ya estuvo personal de Sedesu, que solicitamos nosotros para decirles ‘aquí está esta opción, aquí está esta otra, ¿cumple o no cumple? No, pues sí cumplen’, de manera extraoficial, para poder entrar a la negociación y no irse a lo loco”, comentó.

El funcionario municipal detalló que para concretar el relleno sanitario se requiere un predio con una superficie mínima de 10 hectáreas.

Durante la discusión del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2020 quedó el compromiso de que se buscarían excedentes para destinar 10 millones de pesos para la construcción de un relleno sanitario en Guasave.

“Por eso es la intención de que tengamos ya a la brevedad para adquirir el terreno y poder acceder a esos recursos”, manifestó el director general de Obras y Servicios Públicos.

López Parra indicó que si se concretan las negociaciones para la compra de uno de los terrenos, la Alcaldesa Aurelia Leal López dará la información, incluyendo la ubicación.