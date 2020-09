Ayuntamiento de Guasave paga dinero retenido a trabajadores del Stasag

Este día le depositaron a los agremiados el millón y medio de pesos que desde enero les habían retenido derivado de préstamos del Fondo de Vivienda, pero que no habían enterado a la cuenta del sindicato

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- La tarde de este martes, los 108 trabajadores sindicalizados a los que el Ayuntamiento de Guasave descontó dinero del pago de préstamos del Fondo de Vivienda del Stasag, pero que no enteró al sindicato, recibieron esos recursos junto con el pago de su quincena, informó Alejandro Pimentel Medina.

El secretario general del Stasag dijo que ahora los sindicalizados deberán depositar esos recursos a la cuenta del Fondo de Vivienda, que es de donde salieron los préstamos que se les hicieron.

“Ya ahorita la gente se está reportando que ya les depositaron”, dijo.

Sin embargo, el líder sindical calificó de abusivas a las autoridades municipales que desde enero retuvieron ese millón y medio de pesos aproximadamente y no lo enteraron al sindicato.

“Presionan a la gente para que no camine esto y tengan que tomar una decisión de que me quiten a mí del liderazgo y eso no se vale, pero ahí está, buscamos la estrategia y salió”, comentó.

Y es que en días pasados Pimentel Medina anunció que los 108 trabajadores sindicalizados a los que les retuvieron esos recursos iban a entablar una demanda penal en contra de autoridades municipales, ya que ese dinero no le pertenece al Municipio.

El dirigente del Stasag adelantó que a más tardar en 15 días entregarán a los trabajadores sindicalizados los intereses que han generados sus cuentas del Fondo de Vivienda.

“Decía mi Presidenta (Aurelia Leal) que yo vivía del Fondo de Vivienda y le voy a hacer la invitación para cuando vayamos a repartir los intereses y que vea, porque me ha difamado mucho, que se dé cuenta de la realidad de las cosas”, manifestó.

Pimentel Medina dijo que si bien es cierto desde febrero el Ayuntamiento le dejó de entregar al Stasag el 3 por ciento que le corresponde aportar del Fondo de Vivienda y se lo deposita directamente al trabajador en su salario, la gran mayoría de los agremiados han sido responsables y lo depositan a la cuenta prevista para ello, aunque hay algunos que no.

“Hay gente que se presta al juego, se está llevando el dinero (que le toca aportar), pero está perdiendo, porque no tienen posibilidad de préstamos, no se le puede prestar”, expuso.

El secretario general del Stasag subrayó que al pagar el Ayuntamiento esos recursos que indebidamente tenía retenidos, queda cancelada la idea de demandar que traían los 108 agremiados afectados.