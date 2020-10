Ayuntamiento de Guasave prevé adelantar mitad del aguinaldo a sus empleados

El Tesorero de la Comuna dice que está garantizado el pago de esa prestación, con un fondo que han venido ahorrando durante todo el año

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- El Ayuntamiento de Guasave no solo ha podido disminuir la deuda pública en casi 200 millones de pesos, sino que también le ha alcanzado para hacer un “guardadito” que se destinará al pago del aguinaldo y adelantar la mitad del pago a sus trabajadores, informó Joel Quintero Castañeda.

El Tesorero del Gobierno municipal comentó que han logrado acumular una bolsa que ahorita va en alrededor de 42 millones de pesos, por lo que están casi por completar lo que se necesita destinar para el cumplimiento de esa prestación.

“Ya estamos casi listos, estamos como a un 90 por ciento, tenemos un fondo, necesitamos alrededor de 50 millones de pesos, yo creo que tenemos alrededor de 42 millones, han sido ahorros que hemos hecho”, expresó.

Quintero Castañeda aseveró que para aquellas personas que decían que no sabían gobernar y no sabían administrar, están demostrando que no solo han logrado reducir la deuda pública, sino ahorrar para el pago de aguinaldos, sin dejar de cumplir con la prestación de los servicios públicos.

“Estamos en condiciones de decir incluso que podemos pagar el 50 por ciento del aguinaldo en el mes de noviembre, si nos hacen la devolución a tiempo, ya dependería de con qué fecha nos retornen el recurso”, dijo.

El Tesorero del Ayuntamiento explicó que cada mes el Gobierno del Estado les retiene una parte de las participaciones para esa bolsa que al final del año se destina para el pago de aguinaldo, y la última retención se las hace en el mes de octubre, por lo que a partir del 1 de noviembre el Municipio enviará el oficio solicitando la reintegración de esos recursos y tenerlos disponibles para dispersar en los trabajadores.

Detalló que requieren alrededor de 25 millones de pesos para poder adelantar la mitad del aguinaldo a sus trabajadores en el mes de noviembre y puedan, si así lo deciden, aprovechar el Buen Fin.