Ayuntamiento de MazatlÃ¡n estÃ¡ dispuesto a reconectar agua potable a Polideportivo de la UAS

Ayuntamiento de Mazatlán está dispuesto a reconectar agua potable a Polideportivo de la UAS

Jesús Flores, secretario del Ayuntamiento, dijo que cumplirán con lo que indique un juez

Sheila Arias

El Ayuntamiento está dispuesto: en cuanto un juez notifique reconectarán el servicio de agua potable al Polideportivo de la UAS, la unidad que por más más de cinco años mantuvo una toma clandestina.

En diciembre pasado el Ayuntamiento informó que la unidad tenía un adeudo de 1.5 millones de pesos, y que la toma clandestina la tuvo desde 2013, cuando abrió sus puertas en Mazatlán.

Fue en una revisión de rutina cuando Jumapan detectó la toma que abastecía, incluso el área de jardinería. A partir de ese momento la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán cortó el servicio, pero la universidad tramitó un amparo.

El secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores Segura, declaró que cumplirán con lo que indique un juez y si la orden es reconectar el servicio es inmediato, así lo harán, aunque hasta ayer no habían recibido la notificación.

“En una declaración del Rector (Juan Eulogio Guerra Liera) de que hoy se vence (el plazo para reconectar), pero directamente el acuerdo, que un Magistrado ordene tantos días para que se le reinstale el servicio no significa que eso ya se ganó, quizás en ese tiempo dictaron ese acuerdo que va empezar a surgir efecto desde el momento que se notifica, pero hasta el momento no tengo conocimiento ni Jumapam, hasta el día de hoy no lo han notificado”, comentó.

Así que el conflicto por el agua entre el Gobierno de Mazatlán y la UAS continúa. Jumapam exige el pago de 1.5 millones de pesos y la regularización; y la universidad busca el derecho legal del amparo.

“Las órdenes del Alcalde es cumplir con la Ley, sea quien sea, para eso estamos”, comentó.

- ¿Les conectarían entonces para cumplir con la Ley?

“En cuanto se notifique, si dicen que se reconecte se reconecta... es un derecho humano que todos tenemos y más como autoridades de proteger los bienes hasta donde la Ley nos lo permita”.

Confirmó que, hasta este lunes, el Polideportivo seguía sin servicio de agua potable.

“Ellos como cualquier goberrnado tienen el derecho de acudir a la defensa a través del Tribunal Administrativo y ellos impugnaron ese acto de autoridad a través de Tribunal, y ahí es donde están, se nos va a dar vista a través de los representantes legales de Jumapam que en este caso, es al Gerente, al Consejo y el que tiene facultad es el director Jurídico”, precisó.