Ayuntamiento de Navolato cede campo deportivo a particular, denuncia diputado Almaral Rodríguez

De acuerdo con el diputado y ex alcalde navolatense, el espacio de cinco hectáreas fue cedido a un trabajador del Ayuntamiento, sobrino también de otra trabajadora experta en concesiones del municipio de navolato

América Armenta

29/11/2020 | 12:47 AM

NAVOLATO._ En peligro de desaparecer los campos deportivos en la colonia alcanfores de Navolato, denunció el diputado de Morena, Marco César Almaral Rodríguez, luego de que la concesión de Conagua al Ayuntamiento haya sido cedida a un particular que es empleado del municipio, quien ya realizó intervenciones en el espacio.

“Ese particular, no es cualquier particular, es empleado del Gobierno municipal, es sobrino de una empleada del mismo Ayuntamiento, que a la vez, ojo, es experta en concesiones de Zofemat, Zona Federal Marítimo Terrestre, y de la Conagua a nivel municipal, él es topógrafo, por eso puso muy bien los postes y las mojoneras y la tía es jefa de brigada en el mismo departamento de Planeación Urbana de la Dirección de Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental”, informó el legislador.

El trabajador se llama, expuso Almaral Rodríguez, Gabriel Gastélum Morales, destacando que entre más de 103 mil ciudadanos y ciudadanas en ese municipio, fuera el sobrino de la experta de este tema del Ayuntamiento quien ahora tenga derechos sobre el espacio.

El morenista dio a conocer su preocupación de perder los campos deportivos de beisbol y futbol, así como la de las y los vecinos que vieron que amanecieron plantados 28 postes de concreto en tres cuartos de hectárea de un total de más de cinco que tiene el club concesionado por la Conagua a través del Ayuntamiento de Navolato.

“El Club Alcanfores Navolato una organización civil sin fines de lucro que nace en 1984 con 100 socios activos y honoríficos, durante 36 años ha sido un club del pueblo de Navolato, no un club privado, con prestigio por su aporte indiscutible e invaluable para la comunidad deportiva el municipio, en especial a los beisbolistas”, detalló el también ex alcalde de ese municipio.

“Es evidente el conflicto de interés, como representante popular del Distrito 11 de Navolato y como ciudadano navolatense, junto con el Club Alcanfores y el pueblo de Navolato, vamos a llegar a fondo de este penoso y vergonzoso asunto que lastima e indigna a las y los navolatenses “, agregó.

Espacio

De manera detallada, Almaral Rodríguez relató que así como el Gobierno federal otorga concesiones en terrenos costeros o playas a particulares a través de la Semarnat, el propio Gobierno federal otorga concesiones a particulares en riberas de los ríos a través de la Comisión Nacional del Agua, de ahí el caso de Alcanfores, en Navolato.

Jesús Barrón Amézquita, director del club y promotor de deportes, se comunicó directamente con el legislador de Morena para conversar el caso del espacio recreativo, el club consta de un campo de beisbol con infraestructura completa, un campo infantil con la infraestructura completa y uno para adultos con barda y arborizada.

La importancia del espacio, de acuerdo con el diputado, es que el Club Alcanfores organiza un sin número de torneos infantiles, juveniles y categorías libres en futbol y beisbol, así como anfitrión de torneos masculinos y femeninos a nivel municipal y estatal.

La cuestión ahora es que la concesión de Conagua al Ayuntamiento constaba de un pago de mil 520 pesos al año por parte del Ayuntamiento, el convenio fue realizado por el ex Presidente municipal Juan Antonio Beltrán, quien firmó con la Conagua para que 32 hectáreas en las riberas del Río Culiacán, entre las orillas de las colonias Nayarit y Centro de Navolato y el río Culiacán, rumbo a la Cofradía de la Loma, fueron pagadas anualmente a través del Ayuntamiento y el cobro era de 300 pesos por hectárea.

“Para sorpresa y malestar de miles de navolatenses, la concesión de cinco hectáreas otorgada al Ayuntamiento de Navolato fue aparentemente cedida a una persona, a un particular en este año 2020”, reiteró, “el único que se enteró del no pago de las concesiones y que podía despojar de sus instalaciones deportivas al Club Alcanfores resultó esta persona”, abundó.

Almaral Rodríguez hizo énfasis en que Conagua nunca notificó que había un adeudo de pago, que, de haberlo hecho, mientras él fue Presidente municipal se hubiera cubierto, pero no fue así, por lo que ahora denuncia que la persona a la que cedió el predio tuvo información privilegiada para obtenerlo.

“Este particular ya amenazó con tumbar todo lo construido por años, por décadas en favor de los navolatenses para sembrar, ya invadió y puso esos 8 postes en un campo de la categoría pingüica, que los quitaron integrantes de club alcanfores y deportistas”, lamentó.

Además de que el director del espacio, el profesor Barrón, tuvo una reunión hace dos semanas con el Director de Desarrollo Urbano y Gestión Ambiental de Navolato, el arquitecto Ricardo Verdugo, así como también con los regidores y estuvo presente la persona que es el supuesto nuevo concesionario y empleado ayuntamiento.

“Barrón pidió que le enseñaran o le dieran una copia de la nueva concesión, pero se la negaron, ocultaron dicha información, inaceptable en tiempos de máxima transparencia y rendición de cuentas”, resaltó.

El diputado dijo que están haciendo equipo con el club para investigar lo que está pasando y en todo caso revocar la concesión para que se otorgue a su concesionario original, es decir el Club Alcanfores de Navolato, que consideró patrimonio de los habitantes.

“Porque la justicia debe imperar en la lucha y la defensa del club alcanfores es por el apoyo al deporte y por el bien común de Navolato”, concluyó.