Ayuntamiento debe cumplir pliego petitorio del Stasag: Tribunal

Las únicas maneras de poner fin a la huelga del sindicato es sentarse a dialogar y llegar a acuerdos o que el Municipio compruebe que ha cumplido con las prestaciones que le están requiriendo

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- La huelga iniciada el lunes a las 8:00 horas por el Stasag es válida y el Ayuntamiento tiene que cumplir con el pliego petitorio que se le está presentando, manifestó Abelardo Rodríguez Valenzuela.

El presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje confirmó que la huelga es totalmente válida y es en ejecutoria de un amparo concedido por el Juzgado Séptimo federal que declaró insubsistente la resolución dictada en enero por este mismo órgano, que había invalidado este movimiento.

“Es muy clara la ejecutoria de amparo, son tres puntos los que atendimos como tribunal, donde se quedó insubsistente la otra resolución, se estableció un término para que ellos hicieran valer sus derechos y acordaron que a partir de ayer a las 8:00 de la mañana (iniciara la huelga), que lo constató el tribunal, fue el actuario, levantó constancia y se plantaron”, expuso.

Rodríguez Valenzuela explicó que la etapa de conciliación entre el Stasag y el Ayuntamiento quedó agotada en las audiencias de advenimiento y ahorita lo que le queda a la parte patronal es darle cumplimiento a lo peticionado por los trabajadores, salvo que acuerden otra cosa entre ellos.

“Las autoridades laborales estamos en espera de que en cualquier conflicto entre trabajador y patrón, sea colectivo o individual, buscar la conciliación, si ellos se arreglan nosotros no hacemos otra cosa más que avalarla, pero cuando se agota toda esa etapa se tiene que ir estrictamente a lo que está establecido tanto en los contratos como en la ley”, expuso

El presidente del Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje indicó que el Stasag manifiesta que todavía hay pendientes y por eso es que un juez federal les está otorgando la ejecutoria de amparo para irse a huelga y para disolver este problema puede ser por común acuerdo, mediante la negociación, o que el Ayuntamiento demuestre ante este órgano colegiado que cumplió con todas las prestaciones que le están requiriendo en el pliego petitorio

“El sindicato hizo llegar al tribunal una lista de los pendientes y qué se había cumplido y qué no, de eso se le dio vista en su momento al Ayuntamiento como demandado y considero que lo que está haciendo es revisando qué ha cubierto desde esa fecha y qué le queda por cubrir, porque ellos dicen que han cubierto, pero aquí, al tribunal, no lo han presentado, si no ha cumplido me imagino que van a cumplir, no hay otra forma de desbaratar la huelga”, subrayó.

Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha impugnado o buscado invalidad la huelga del Stasag ante el tribunal, dijo..