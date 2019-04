Bachelet se va desolada de tanto horror en MÃ©xico

Bachelet se va desolada de tanto horror en México

No sabía de todo lo que me he encontrado, dice la Alta comisionada para los derechos humanos de la ONU

Sinembargo.MX

09/04/2019 | 2:08 PM

Foto: Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Michelle Bachelet no sabía de los horrores que sufre México, producto de tanta violencia. Y en algún momento de hoy pareció desolada. “Para mí es una sorpresa todo lo que me he encontrado […] el número de 40 mil desaparecidos no era algo que tuviera así de claro, o los 26 mil cuerpos sin identificar, o las nueve mujeres asesinadas cada día, yo sabía de la violencia, eso lo sabía muy bien, pero no tenía impresión de la dimensión de estos casos de violaciones de derechos humanos”, indicó. Sin embargo, destacó que las nuevas autoridades del País “han reconocido que México tiene una crisis de derechos humanos y por tanto también la voluntad”. Durante su discurso de cierre de su visita a México, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos dijo que al reunirse con familias de víctimas de desaparecidos se encontró con los mismos “gritos, las mismas peticiones de verdad y justicia, las mismas canciones” que en Chile con las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet. “Fue también traerme de vuelta esos dolores, eso que me tocó vivir en mi País”, recalcó. “Fue emocionalmente muy fuerte. Fue escuchar un dolor que no era desconocido para mí. Era como volver a una parte de mi historia y mirar desde mi cargo actual cómo yo puedo apoyar a que el País avance”, insistió. “Pero por otro lado también en mi País pudimos avanzar, en todas las líneas que ustedes tienen como desafío, en las líneas de la justicia, de la verdad, de hacer mecanismos que permitan las garantías de no repetición”, añadió. Indicó que la otra sensación que se lleva es que no puede comparar totalmente lo que sucede en México con Chile, y destacó que aquí es mucho más complejo porque se deben de coordinar varios niveles de poderes. Dijo también que son contextos muy distintos, por lo que no puede llegar con recetas propias. “Es un reto realmente enorme”, consideró, pero reiteró que hay voluntad política. VAMOS A ALERTAR SI ES NECESARIO Michele Bachelet destacó que el acuerdo que se firmó el día de hoy con el Gobierno de México para dar acompañamiento a la implementación de la Guardia Nacional tiene un componente educativo. “Porque más allá, lo que es clave en cualquier estructura de seguridad es el paradigma que se sigue”, explicó. Dijo que se observará cuáles son los comportamientos de las fuerzas de seguridad y cuáles son las leyes que se tienen. Destacó que el Gobierno de México esté hablando “de rendición de cuentas, de transparencia, de indicadores de derechos humanos que permitan mirar si efectivamente la Guardia Nacional va en la dirección correcta o se está desviando. Dijo que éstos serán un conjunto de mecanismos que permitirán el acompañamiento al Gobierno de México. “La oficina no dudará en alertar si ve que hay cualquier tipo de situación que no corresponda al espíritu de lo que se busca y al espíritu del acuerdo”. “Nuestra tarea es apoyar, pero también alertar si las cosas no van por el camino que corresponde”, recalcó. CRISIS DE DESAPARECIDOS La ex Presidenta de Chile destacó que del Gobierno de México han visto voluntad para atender la crisis de desaparecidos que vive el País, sin embargo, dijo, faltan algunos recursos. “Hemos recibido el claro compromiso del Gobierno de avanzar en el tema de los desaparecidos”, anunció Bachelet. Y dijo que su oficina espera como comunidad internacional aportar en todo aquello que México pudiera no tener. Dijo que en México no hay arqueólogos ni antropólogos forenses; orden en los bancos de datos. “Es armar todo un sistema, ordenar lo que hay, relacionarlo con los familiares; generar mayor capacidad técnica, pero también junto con la comisión forense buscar nuevas capacidades internacionales, tanto forenses como tecnológicas”. Señaló que cuando se habla de números tan grandes de víctimas se requerir de un cierto plazo para poder generar los apoyos. También anunció que el Gobierno de México se está preparando para presentarse ante el Comité Anti Tortura para recibir todas las recomendaciones. SU OFICINA SERÁ ALIADA Al inicio de su discurso de cierre de su visita a México, la Alta Comisionada de la ONU destacó el momento crucial que México vive, de “transformación y oportunidades”, en el que el Presidente Lopez Obrador ha expresado su voluntad de implementar un “cambio de paradigma”. “Reconozco esta determinación y quiero mostrar mi voluntad y la de mi oficina en México para apoyar”, indicó. Dijo que el hecho de que su visita se haya concretado durante los primeros meses del nuevo Gobierno, muestra su apertura a los organismos internacionales para avanzar en la construcción de una sociedad con respeto a los derechos humanos. “El actual Gobierno ha reconocido los graves abusos a derechos humanos ocurridos en el País; ha asumido la responsabilidad y ha ofrecido disculpas en algunos casos”, dijo y también destacó que está tomando medidas para otros casos como el de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. "Este caso emblemático ocupó los titulares de prensa del mundo entero. Yo de hecho como Presidenta lo seguí día a día. Pero no sólo cuando ocurrió, sino también cuando el Grupo Interdisciplinario identificó las graves irregularidades en este caso", compartió. Recordó que en 2018 un informe de la oficina que encabeza reveló graves violaciones de derechos humanos para imponer la verdad histórica. Por ello, destacó que el nuevo Gobierno quiera llegar a la verdad y dar justicia a las familias de las víctimas, en el proceso que colaborará la oficina de la ONU en México. "Mi oficina será una aliada que no va a dudar en contribuir en que se den avances y, al mismo tiempo, alertará en caso de incumplimiento. Pedimos conocer el paradero de los muchachos", añadió.

