Bad Bunny da positivo por coronavirus

Bad Bunny se suma a la lista de artistas que han dado positivo por coronavirus desde que se inició la pandemia.

El puertorriqueño tuvo que cancelar su actuación en directo en los American Music Awards celebrados el 22 de noviembre y su participación fue de modo virtual. No ha trascendido cómo se encuentra el artista ni de qué forma se ha contagiado pero, a juzgar por el video en el que apareció recogiendo su AMA, parece que sus síntomas no son de gravedad.

La noticia de que Bad Bunny es positivo en coronavirus la ha dado su agencia de representación Lacoustyle, a través de un comunicado que llegó horas después de que los American Music Awards dieran por finalizados, publicó lavanguardia.com.

Y es que el cantante tenía que haber participado de forma activa en la gala interpretando su canción Dákiti junto al artista Jhay Cortez. Además, Bad Bunny se llevó dos de los premios de la noche: el de Artista Favorito Masculino– Latino y el de Álbum Favorito–Latino por su disco YHLQMDLG.

Sin embargo, sorprendió ver a Bad Bunny a través de una pantalla en conexión desde Los Ángeles para recibir sus galardones. Ahora se sabe la razón: el positivo en coronavirus impidió que pudiese estar físicamente en la gala.

De cómo ha contraído el Covid-19 o de su estado actual no se sabe nada, aunque en las imágenes durante los AMAS se pudo ver al artista con buen aspecto. De esta forma, Bad Bunny se une, lamentablemente, a la lista de artistas que han contraído el virus como Karol G o J. Balvin. Este último, como explicó en los Premios Juventud, lo pasó realmente mal.

Por otro lado, el artista urbano puertorriqueño ha sido incluido en el elenco y será uno de los productores ejecutivos de la película American Sole, en cuyo grupo de productores se destacan el comediante estadounidense Kevin Hart y el baloncestista Chris Paul.

Algunos actores que participarán en dicho filme son Pete Davidson, miembro del elenco del programa de televisión “Saturday Night Live”; O’Shea Jackson Jr, hijo mayor del legendario rapero estadounidense Ice Cube; Camila Mendes, y el rapero Offset.

Con memes, las fans dicen cómo cuidarían a Bad Bunny

Desde luego, en la era de los memes, no pudieron faltar los relacionados a la salud de Bad Bunny.

