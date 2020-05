Bad Bunny harÃ¡ su debut en la acciÃ³n en la nueva entrega de la serie Narcos para Netflix

Bad Bunny hará su debut en la acción en la nueva entrega de la serie Narcos para Netflix

El famoso cantante concedió una entrevista para la revista ‘Rolling Stones’ donde confirmó su papel secundario en la próxima entrega de la ficción

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Hace una semana Bad Bunny publicó un disco sin anunciarlo en ningún sitio llamado “Las que no iban a salir”, en referencia a su penúltimo álbum “YHLQMDLG” (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana). En él, el cantante regala a sus seguidores nuevas canciones para hacer más llevadero el confinamiento y cuenta además con colaboraciones de la talla de Don Omar, Jhay Cortez o Nicky Jam. Ahora, el joven de 26 años ha vuelto a sorprender a todos sus fans con una entrevista para la revista Rolling Stones donde ha revelado cuales son sus futuros proyectos y como está pasando el confinamiento.

Uno de los planes más próximos que tiene el joven es el de hacer su debut como actor en la próxima temporada de la serie de Narcos, la cual se estrenará en la plataforma de streaming de Netflix.

Este anunció ha sorprendido a todos sus seguidores, que ya esperan con ganas el estreno de la ficción para ver en ella a su cantante favorito. Benito Martínez, nombre real del cantante, comentó durante la entrevista que ya grabó alguna de las escenas en las que aparecerá, pero el rodaje quedó incompleto por culpa del confinamiento por coronavirus. Asimismo, ha querido dejar claro que su aparición en la serie será un papel secundario.

CONFINAMIENTO EN PUERTO RICO

En otros de los puntos de la entrevista Bad Bunny ha relatado como está viviendo el confinamiento. El cantante está conviviendo estos días junto a su novia Gabriela Berlingeri, de 26 años, en una vivienda ubicada frente al mar de Puerto Rico para hacer más llevadera la cuarentena por coronavirus. Cabe destacar también que las fotografías con las que presenta la revista al artista no han sido realizadas por ningún fotógrafo, sino por la propia Gabriela Berlingeri.

El joven rapero y su chica llevan saliendo durante tres años, pero no decidieron sacarlo a la luz hasta hace unos meses, después de que se les viera juntos en distintos eventos durante las últimas semanas.

DE LA NADA, A LA CIMA

En la misma entrevista, Bad Bunny explica como pasó de la nada a la cima del éxito, siendo en la actualidad uno de los cantantes más importantes del panorama internacional llegando a participar en el descanso de la última edición de la Super Bowl: “Los que aún no entienden, algún día lo harán. El chamaquito de Vega Baja, Puerto Rico, el bobito que trabajaba en el supermercado, el nene de Tito y Lysaurie, ese mismo, en la portada de Rolling Stone. A mí nadie, nadie, nadie, nadie pero nadie, me puede decir que puedo o no puedo hacer, yo hago lo que me da la gana. Y desde niño, me dieron ganas de ser grande, me dieron ganas de perseguir y trabajar por mis sueños. Gracias a todo el que creyó, a los que creen, y a los que algún día creerán”.