Bad Bunny sorprende con su nuevo disco ‘YHLQMDLG’; fans reaccionan en redes con MEMES

Bad Bunny anunció el lanzamiento de su nuevo disco en el programa The Tonight Show with Jimmy Fallon, desde ese momento sus seguidores desataron una ola de memes

Ciudad de México (SinEmbargo).- El rapero puertorriqueño Bad Bunny ha lanzado este sábado su nuevo álbum titulado “YHLQMDLG“, un acrónimo que significa “Yo Hago Lo Que Me Da La Gana”.

El proyecto musical cuenta con 20 canciones, que incluyen la participación de una serie de estrellas del mundo de la música urbana, como Daddy Yankee, Anuel AA, Jowell & Randy, Ñengo Flow y Yaviah.

La estrella latina, que cuenta con más de 20 millones de seguidores en Instagram, ha anunciado la noticia este jueves durante su aparición en el programa The Tonight Show with Jimmy Fallon y las redes no han tardado en explotar tras escuchar la noticia.

“Esperando a que aparezca el álbum de Bad Bunny”.

mood: esperando q sean las doce pa escuchar el nuevo álbum 🥺#YHLQMDLG #BadBunny pic.twitter.com/7LbIjF40Xk — Carla Urbina P (@carlaconstz) February 28, 2020

“Amo a Bad Bunny por realizar ese álbum”.

“Chicos no me envían mensajes de texto, no me llamen, simplemente no me hablen en absoluto. Estaré ocupado este fin de semana escuchando #BadBunny #Album”.

Guys don’t text me, don’t call me, just don’t talk to me at all. I’m gonna be busy this weekend listening to #BadBunny #Album pic.twitter.com/S6HaBPAjBy — Ingrid (@ingridd_merida) February 29, 2020

“Yo en este preciso momento escuchando el nuevo álbum de Bad Bunny”.

Yo en este preciso momento escuchando el nuevo álbum de bad bunny 😭 #BadBunny #YHLQMDLG pic.twitter.com/QoUiFMEJ2h — Samo 🇳🇮 (@samopavon) February 29, 2020

“Ese soy yo ahora”.

“Yo escuchando el nuevo álbum ‘YHLQMDLG’ de Bad Bunny”.