Bad Bunny y J Balvin son los invitados sorpresa de Shakira y JLo para su show en el Super Bowl

Bad Bunny interpretará algunas canciones, entre ellas “Chantaje” en colaboración con Shakira; mientras que J Balvin acompañará a Jennifer Lopez

Sinembargo.MX

02/02/2020 | 11:08 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- Habrá sorpresa en el show de medio tiempo del Super Bowl LIV, pues apenas a unas horas del duelo en el que Kansas City Chiefs y San Francisco 49ers se enfrenten por el campeonato de la NFL, Billboard reveló que los reguetoneros, J Balvin y Bad Bunny, acompañarán a Jennifer López y Shakira en su presentación dentro del Hard Rock Stadium.

Según la información que publicó el portal de la famosa revista estadounidense, los latinos serán solamente una de las sorpresas que las cantantes tienen preparadas para el show de medio tiempo del juego de este domingo, 2 de febrero, que como cada año, levanta una gran expectativa y en el que suelen darse grandes sorpresas.

Billboard también adelantó las canciones con las que los reguetoneros se presentarán en Miami, pues según la publicación, Bad Bunny hará su aparición con “I Like It Like That” y un fragmento de “Chantaje”, junto a Shakira, mientras que J Balvin hará lo propio con “Qué Calor” y “Mi Gente”, acompañado de JLo.

. @Shakira y @JLo harán lo que nunca hemos visto en el show del medio tiempo del #SBLIV y se lo platicaron a @mjacostaTV 👌 #FeelTheOrgullo pic.twitter.com/frEzTYb4sf — NFL en Español (@NFLEspanol) February 1, 2020

LO QUE SE SABE DEL HALFTIME SHOW

El pasado jueves, Jennifer López y Shakira dieron una conferencia de prensa en Miami en la que dieron a conocer sus planes para el show de medio tiempo del Super Bowl LIV y aseguraron que buscarán enaltecer al pueblo latino, además de comentar que se presenciará un evento histórico y dinámico.

Por su parte, J Balvin y Bad Bunny no serán los únicos invitados especiales para el show de este domingo, pues Emma, hija de Jennifer López estará en el escenario junto a su madre y en las últimas horas, se dio a conocer que Vicky Losk, una joven hondureña de 15 años, también formará parte del espectáculo en el Hard Rock Stadium.