CINCINNATI._ Javier Báez conectó su primer grand slam de la temporada, mientras que José Quintana laboró seis innings, para que los Cachorros de Chicago doblegaran el sábado 6-0 a los Rojos de Cincinnati.

El colombiano Quintana obtuvo su primera victoria desde el 5 de mayo y los Cachorros, líderes de la División Central de la Liga Nacional, se colocaron en una foja de 14-14 en junio. Chicago necesita ganar el último encuentro de la serie para evitar lo que sería su primer mes con foja negativa desde mayo de 2017.

Los Cachorros han hilado 12 meses con récord ganador en la temporada regular.

Las bancas y los bullpens se vaciaron en el octavo capítulo, cuando el dominicano Pedro Strop le propinó un pelotazo al cubano Yasiel Puig en un muslo. Puig azotó su casco contra el piso y avanzó desafiante hacia el pítcher, mientras le gritaba y hacía aspavientos.

