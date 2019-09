BailarÃ¡ Camila Govea con el Anaheim Ballet

BALLET

Bailará Camila Govea con el Anaheim Ballet

La sinaloense hace sus prácticas profesionales y participará en El Cascanueces; continúa buscando apoyos para pagar su estancia

Nelly Sánchez

Formarse como bailarina y llegar al escenario fue un sueño que en Camila Govea Robles inició cuando tenía 13 años, hoy a sus 20 años fue aceptada en el Anaheim Ballet para hacer prácticas profesionales y obtener su título de bailarina de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso en la Habana.

"Es una buena compañía y estoy muy feliz de poder ir para allá", dice orgullosa.

Hija de la artista Rosa María Robles, Camila inició su formación en la Escuela Cubana de Ballet de Karemia del Rey. Para llegar al nivel de todas, tuvo que esforzarse y trabajar mucho.

"Yo empecé a los 13, yo lo pedí, de repente le dije 'mamá me quiero meter a ballet', no sé por qué, desde los 6 estaba en gimnasia olímpica, y el ballet era un hobby. Empecé a ir regularmente, me empezó a gustar mucho, y me puse a trabajar más duro hasta que avancé y sabía que si quería, podía sacar la carrera adelante", comparte.

"Fue cuando me di cuenta de que sí me gustaba el ballet, le tuve que echar unas ganas enormes, pues ya estaba grande y no sabía nada anteriormente de ballet, era mucho que aprender".

Su dedicación y perseverancia le hicieron ganar un lugar en la Escuela Fernando Alonso de Cuba, donde estudió los últimos tres años.

"Fueron años importantísimos para mi formación, donde aprendí todo lo que se tiene que saber de la carrera, cómo se tiene que pensar, madurar, fue un aprendizaje muy grande porque al estar sola aprendes aunque no quieras".

Durante su estancia en Cuba, le tocó vivir el duelo que el país vivió con la muerte de Fidel Castro.

"Todo el país estaba de luto, era impresionante cómo se sentía en el ambiente, en la escuela no podía haber clases con música y nadie en su casa podía tener música, por tres días fue eso, era el duelo, había marchas por las noches. Incluso firmamos un libro, en el que se hacía la promesa de que mantendríamos vivo el recuerdo de Fidel, todos en la escuela fuimos".

Otro momento importante fue conocer a la primera bailarina del Ballet Nacional de Cuba, Viengsai Valdés quien le dio algunos consejos.

"Que no le diera tanta importancia a las calificaciones o lo que me dijeran los maestros, que lo importante era cómo me graduara al final, con qué nivel saliera, que no me preocupara por los concursos, sólo pensara en crecer técnicamente, artísticamente dentro de mí".

Ahora, deberá dedicar seis meses de prácticas profesionales para poder titularse el año entrante.

Audicionó en varias compañías, el Cleveland Ballet y el Washington Ballet la aceptaron también, pero optó por el Anaheim por las facilidades en el trámite migratorio.

"Se trata prácticamente de trabajar como profesional durante casi todo el día, con entrenamientos, ensayos, dependiendo de las presentaciones de la compañía".

La semana pasada llegó Camila a Anaheim y participó en dos clases de audición para el Cascanueces, de la temporada de invierno, y fue aceptada.

Este mes iniciarán con los ensayos para dar funciones del 5 al 22 de diciembre en Anaheim y entre las sedes, estará también Disneylandia.

"En enero comenzarán con otras producciones y su trabajo en el Anaheim terminará entre febrero y marzo, para luego regresar a Cuba a su graduación".

Una vez graduada, comenzará a hacer audiciones en diversas compañías para integrarse en el cuerpo de baile oficial.

"Estoy muy agradecida con mi primer impulso que fue la maestra Karemia del Rey, luego la escuela Fernando Alonso, con mis maestros y con Cuba".

Búsqueda de apoyos

Para poder continuar su estancia en Anaheim, Camila requiere un promedio de 50 mil pesos al mes. Recientemente inició una campaña para recaudar fondos, pero sólo ha logrado reunir lo del primer mes.

De no resolver la cobertura de sus gastos, pone en riesgo su estancia y su participación como bailarina solista en el Festival "Noche de Altares" el 2 de noviembre y sus presentaciones y gira con el Anaheim Ballet en diciembre.

La artista Rosa María Robles, mamá de Camila, comentó que la ha apoyado durante toda la carrera, pues solamente cuenta con ella.

"Es difícil la situación porque es muy caro el hospedaje y el Anaheim no se lo paga, y la situación que tiene Camila es la mía, si yo estoy bien ella está bien, como lo ha estado durante toda su carrera, si yo estoy mal a ella le cuesta mucho... y ella no tiene a nadie más, ella cuenta conmigo y nadie más", compartió.

"Y a mí me afectó muchísimo el vandalismo que tuvo mi exposición reciente en Culiacán, yo perdí mucho dinero, lo que había invertido no lo recuperé porque finalmente no vendí, la exposición se tuvo que cerrar abruptamente, yo hice mucha labor con posibles compradores, que al final iban a ir a verla y resulta que la exposición ya no estaba".

Eso le quitó la oportunidad de haber hecho algunas ventas, que tenían el propósito de apoyar a su hija.

"Y ahora la tiene muy difícil porque me descapitalicé completamente, llegué apoyándole hasta el Washington Ballet, y lo que yo necesito es trabajo de escultura para poder apoyarla los cinco meses que le faltaría de estancia en el Anaheim Ballet", señala.

"No hay becas a las que pueda aspirar, no es tiempo de becas y lo único es trabajo, no estoy pidiendo que nos regalen nada, y lo voy a lograr porque en eso estoy, toda la semana visito empresarios y saben cómo localizarme, a través de redes sociales o en el Museo de Arte de Sinaloa".

Actualmente Camila tiene una cuenta en la que está recibiendo apoyos.

"Estamos muy agradecidas, es importante siempre agradecer, así sean 100 pesos, porque gracias a eso pudo cubrir el primer mes, es importante decir que el Isic la apoyó con el boleto de avión de ida, es un esfuerzo muy grande el que hizo Papik porque la situación es muy difícil, pero dijo 'claro que sí, son muy pocas bailarinas las que salen, sé tu situación' y es con lo que la pudieron apoyar".

"Lo que más me gusta del ballet es como se siente cuando bailas, fue tanto tiempo lo que te preparaste pero no importa, el momento final se siente muy lindo, lo único que quieres es salir al escenario, que te aplaudan"

Camila Govea

Bailarina

NOCHES DE ALTARES

Camila Govea participará en el evento "Las Noches de Altares" el 2 de noviembre, que realizan cada año el Centro Cultural de México desde hace 17 años. Acuden alrededor de 40 mil personas entre latinos y norteamericanos, en el centro de Santa Ana. Ella preparará una coreografía de ballet con música mexicana.

LA APOYAN MEXICANOS

Plácido Gómez, originario de Oaxaca, su esposa Isaura Trejo, de Morelos, y sus hijos, familia que se gana gana la vida cuidando jardines en diversos condados, ofrecieron hospedaje a Camila Govea Robles, en lo que puede hospedarse cerca del Anaheim Ballet donde realizará sus prácticas durante los próximos seis meses. Ellos han ofrecido ayuda a mexicanos que buscan salir adelante.