Baja y canje de placas, los trámites más aprovechados en línea por sinaloenses durante la pandemia

En la reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el presidente Jesús Ramírez Guzman, se invitó a Humberto Alfonso Romero y Pelayo, Subsecretario de Desarrollo Tecnológico del Estado de Sinaloa a exponer los resultados de Ciudadano Digital

América Armenta

Los trámites en línea aumentaron durante la pandemia, por lo que lanzar Ciudadano Digital fue un acierto, expuso Humberto Alfonso Romero y Pelayo, Subsecretario de Desarrollo Tecnológico del Estado de Sinaloa, a quienes integran la Comisión de Ciencia y Tecnología, que preside Jesús Ramírez Guzmán.

El presidente de la comisión destacó éste ha sido un año de retos en el que, incluso, se tuvo que modificar la Ley Orgánica del Congreso del Estado para tener las reuniones virtuales y que tuvieran validez, así como este poder, señaló, el Ejecutivo se vio en la necesidad de adaptarse, de ahí que invitara a Romero y Pelayo a exponer cómo han sorteado la pandemia.

“Todo empieza con nuestro proyecto de Ciudadano Digital, que sirvió más para que la ciudadanía pudiera realizar trámites, de no existir, hubiera sido un tema mucho más complicado en atención ciudadana”, dijo el funcionario del Ejecutivo.

“Para mí, invertir en tecnologías no es invertir en pensar o apostar en el futuro, sino es evitar el riesgo de quedar en el pasado”, agregó.

De acuerdo con Romero y Pelayo desde que inició la pandemia, la baja de placas en línea se incrementó un 355 por ciento, el canje de placas en línea se incrementó un 242 por ciento, las actas de defunciones en línea se aumentaron 189 por ciento y la renovación de licencia de conducir en línea se aumentó un 160 por ciento.

También presentó la línea de atenciones que a través de asistencia digital, que es un proyecto que como un call center en donde se da soporte a los trámites en línea, para ayudarle a resolver a la ciudadanía.

Todo ello, informó, se pudo llevar a cabo con el personal que ya trabajaba en las dependencias, muchos de quienes por estar en situaciones vulnerables, pudieron trabajar desde casa y lograr ayudar a la gente en sus trámites.

Además, agregó, se aprovechó la pandemia para facilitar nuevos trámites, como la carta de no antecedentes penales que se lanzó en mayo y tan sólo en tres meses el 98 por ciento de las cartas de no antecedentes penales que se hicieron en Sinaloa, se hicieron en línea, 6 mil 463 personas no fueron a una oficina de Gobierno y lo lograron desde su casa, evitando cualquier contagio o interacción.

Unidad de Atención Covid

Romero y Pelayo también informó que en la Unidad de Atención Covid hasta la fecha se han atendido 132 mil 407 atenciones médicas y psicológicas a distancia, más que un número, explicó, es imaginar las personas que tienen miedo de ir al doctor y se les atiende por teléfono y dándoles orientación, canalizando personas ya sea con psicólogos o diagnosticando Covid-19 desde su casa.

Gracias a esta unidad también se han identificado 22 mil 629 sospechosos por llamadas recibidas y se han ubicado 29 mil 746 sospechosos por llamadas realizadas, es decir, hacer un seguimiento de las personas contagiadas y con quienes tuvieron contacto para ver si se contagian.

Internet gratuito

La exposición de resultados se dio en el marco de la reunión de la comisión en la que se leyó una iniciativa que presentó la diputada Angéliza Díaz Quiñónez y el ciudadano Víctor Antonio Corrales Burgueño, para que haya internet gratuito en Sinaloa.

“Tiene como objeto expedir la Ley que regule las redes públicas para el acceso internet inalámbrico en el Estado de Sinaloa, con el fin de regular promover y permitir el acceso de los habitantes de la entidad al internet inalámbrico, público, gratuito y de banda ancha, así como la obligatoriedad que tiene el Gobierno del Estado y los ayuntamientos de construir, desarrollar y mantener las redes públicas de internet”, se leyó en la iniciativa.