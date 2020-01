BajarÃ¡ el termÃ³metro hasta los 4 grados en la zona serrana de Sinaloa

Bajará el termómetro hasta los 4 grados en la zona serrana de Sinaloa

Manuel de Jesús Ortiz Acosta, meteorólogo de la Caades indicó que no se esperan más nevadas en la entidad y ni precipitaciones

Antonio Olazábal

CULIACÁN.- De hoy y en los próximos tres días Sinaloa tendrá temperaturas de hasta 4 grados, esto en la zona serrana del Estado, informó la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa.

La máxima temperatura se verá en Badiraguato, con 33 grados; la capital del Estado tendrá máximas de 28 grados y mínimas de 10; mientras que en Mazatlán máximas de 27.5 grados y mínimas de 12.

El pasado jueves en la sierra de Badiraguato se presentaron nevadas, un fenómeno climatológico atípico en la entidad, esto luego de las bajas temperaturas que dejó a su paso el frente frío Número 29, sin embargo de momento ya no se espera que esto se vuelva a repetir en la entidad.

Manuel de Jesús Ortiz Acosta, meteorólogo de la Caades indicó que este fue un fenómeno esporádico, que no se espera de momento en Sinaloa, pero no es algo que se pueda descartar.

"Fue un fenómeno esporádico, no digo que no se pueda volver a repetir, se podrá presentar siempre y cuando llegue otro frente frío con bastante nubosidad y se pueda generar ese tipo de fenómeno, pero no todos los frentes fríos tienen esa capacidad como para generar nevadas", mencionó.

Agregó que a grandes rasgos no se esperan fenómenos climatológicos en Sinaloa, ni nevadas ni lluvias, sólo un descenso en las temperaturas.

"Entonces por el momento no se espera, a pesar de que ahí viene el frente frío 30, el jueves ingresa por Baja California y va a venir a repercutir para acá este fin de semana, pero en este momento no se prevé que puedan haber nevadas, lluvias tampoco", compartió.