Bajo amenaza, la danza en México; lanzan llamado de auxilio

Ante la pandemia, se reúne la comunidad nacional de la danza para crear acciones que activen la generación de obras e impartición de clases

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ La pandemia ha puesto en “jaque” a la danza profesional. La comunidad de bailarines y coreógrafos, reunidos en la asociación civil Danza, Diálogo y Acción de México, afirmó en rueda de prensa que las creaciones generadas por compañías que actúan en México y el extranjero están en peligro de desaparecer.

En los cinco meses que ha durado la emergencia sanitaria ha sido imposible continuar con sus proyectos de generación de obras e impartición de clases, y con eso perdieron sus ingresos para sobrevivir.

Ante estas circunstancias, la comunidad se unificó en el grupo Danza, Diálogo y Acción de México, con el propósito de promover condiciones laborales dignas y seguras; participar e incidir en las políticas públicas y privadas que impulsen el desarrollo de la danza nacional; crear colaboraciones y vinculaciones con organismos para generar prácticas de colaboración, reflexión, educación y gestión.

El grupo está integrado por 220 bailarines y coreógrafos, entre los que se encuentran directores de los más importantes grupos de danza de México: Rolando Beattie, de Oaxaca; Miguel Mancillas, de Sonora; Mauricio Nava, de Guanajuato; Ruby Gámez, de Monterrey; Alicia Sánchez, de la Ciudad de México; Claudia Lavista, de Sinaloa; Karen de Luna, de Guadalajara; Graciela Torres, de Yucatán.

Vía Zoom lanzaron a los medios de comunicación un llamado de auxilio en medio de esta emergencia que está viviendo la danza en México.

El coreógrafo Rolando Beattie es claro y directo al decir contundentemente que los grupos profesionales de danza están a punto de desaparecer.

“Desafortunadamente es una verdad que los grupos profesionales de danza en México están en peligro de desaparecer, porque sostener una compañía profesional de danza requiere de un presupuesto. Muy pocas compañías eventualmente tenemos apoyos, y sostenerlas requiere de aproximadamente un millón y medio de pesos anuales. Sostener un espacio escénico independiente que se dedica al teatro o a la danza, requiere de más o menos una cantidad igual”, compartió.

“Cuando trabajas en algo y no tienes remuneración por ese trabajo dejas de hacerlo, porque tienes que llevar comida a tu casa y sobrevivir. Sin ingresos dedicarte a la danza deja de ser un hecho amoroso, y empieza a ser un proyecto imposible porque necesitas recibir dinero para poder comer y sostener a los que dependen de ti”.

Artes escénicas en riesgo

Desde esa perspectiva, como cualquier otro profesional del sector productivo del País, la danza está en grave riesgo ante las condiciones que la pandemia impuso a las artes escénicas.

“Agreguemos que la danza implica ser presencial y como disciplina para los bailarines es muy celosa”, dijo.

“La danza requiere de un entrenamiento constante, trabajamos de lunes a domingo, dedicamos más de ocho horas al día para mantener el cuerpo afinado porque es nuestra herramienta esencial para la construcción del lenguaje poético de la danza, si eso no sucede el cuerpo empieza a deteriorarse, irremediablemente inicia un proceso de pérdida de habilidades”.

La comunidad de la danza acordó que ante la incapacidad de recibir remuneración económica, de entrenarse de manera formal y de tener recursos para sostener las producciones y los espacios, los proyectos desaparecerán.

“Por eso creo que en lo que queda del 2020, y el periodo del 2021 hasta que aparezca la vacuna, la danza profesional puede desaparecer en México”, dijo Beattie.

“Si el ser humano no tiene la opción de acceder a la metáfora y la belleza a la que contribuyen las artes y la danza como parte de ellas puede ser devastador. Sin metáforas no tienes horizontes, si el ser humano no tiene acceso a la posibilidad de conectarse con el mundo a través de la metáfora, la poesía pierde sentido, significado la vida”.

Agregó que la existencia no es solo lo práctico que tiene que ver con trabajar, comer, copular.

“El mundo de las emociones y el conocimiento nos permite trascender hacia una perspectiva mayor de la existencia, por eso es importante el arte que ofrece la oportunidad de enfrentarse con la metáfora, con la poesía de la vida para llenar la existencia de energía y de sentido”, reflexionó.

