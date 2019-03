Bajo presupuesto para desaparecidos, violencia con AMLO y transparencia en juicio a Villarreal. Hoy en resumen matutino

Las noticias de las que debes estar enterado antes de que se pase la mañana

Ariel Noriega

22/03/2019 | 08:00 AM

Resumen del viernes por la tarde: Reclaman más presupuesto para búsqueda de desaparecidos, más violencia en primer bimestre de 2019 con AMLO que en los dos primeros meses del 2018, exigen transparentar juicio al ex tesorero Armando Villarreal y revelan interés de equipos de futbol por venir a Sinaloa.

Critican presupuesto asignado a la búsqueda de desaparecidos

En el marco de un encuentro en el Congreso local, defensores de derechos humanos y familiares de víctimas advirtieron que los 3.5 millones de pesos presupuestados para la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas no alcanzarán para... casi nada.

Esta nueva comisión está en proceso de gestación y actualmente se busca a la persona que la presidirá.

Más violencia con AMLO que con Peña Nieto

En los dos primeros meses de 2019 se registraron más homicidios que en los dos primeros meses del año pasado en el País.

Durante el primer bimestre del ex Presidente Enrique Peña Nieto se registraron 4 mil 977 asesinatos, mientras que en los dos primeros meses del año del Gobierno de AMLO se contabilizaron 5 mil 649 homicidios.

Exige Iniciativa Sinaloa que no se negocie en el caso de Villarreal

La organización ciudadana Iniciativa Sinaloa exigió que se abra el juicio al ex tesorero Armando Villarreal a la ciudadanía.

Silber Meza pidió que no se negocie con la ley, para que no suceda un caso parecido al de Ernesto Echeverría, el ex funcionario que negoció su libertad.

‘Revientan’ regidores sesión de Cabildo de Ahome

Doce regidores de Ahome se levantaron de sus lugares en el Cabildo y “reventaron” la sesión al descubrir que no habían sumado un punto de acuerdo solicitado por ellos.

Los ediles querían discutir la remoción del Secretario del Ayuntamiento, Andrés Estrada Orozco, pero el punto de acuerdo fue borrado de la lista.

Cuestiona Coparmex que se deje de perseguir a los delincuentes

Los empresarios no están de acuerdo en la nueva estrategia de combate al narcotráfico anunciada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

La Coparmex opina que dejar de perseguir a los grandes capos no asegura la pacificación del País.

Analiza Quirino relanzar la Expo Agro en 2020

Porque los tiempos ya no lo permiten y organizar una nueva Expo Agro exige mucho trabajo, el Gobernador Quirino Ordaz Coppel aseguró que se podría relanzar el próximo año.

Ordaz Coppel consideró que el máximo evento de los agricultores fue perdiendo fuerza y terminó por ser inviable, pero estudiarán el caso para volver a organizarla.

Muestran equipos de futbol interés por Sinaloa

La remodelación y construcción de estadios en Culiacán y Mazatlán ha llamado la atención de equipos de futbol de Primera División y Primer A, reveló el Gobernador Quirino Ordaz Coppel.

Aunque no hay nada en firme, Ordaz Coppel aseguró que ha percibido el interés de los empresarios que podrían traer un equipo a Sinaloa.