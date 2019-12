Balacera en base naval de Florida deja dos muertos y 10 heridos; abaten al tirador

FLORIDA._ Un tiroteo en la estación aérea naval de Pensacola, ubicada cerca de la localidad de Warrington (Florida, EU), ha sido registrado este viernes, según informa la Marina de Estados Unidos en su cuenta de Twitter.

Se informa que un “tirador activo” fue abatido por oficiales de la base, que se encuentra actualmente cerrada.

La Marina de Estados Unidos confirmó que al menos dos personas han perdido la vida en el suceso.

“Un número desconocido de heridos fue trasladado a hospitales locales”, señalan los militares.

El Departamento de Bomberos y Rescate del condado de Escambia ha indicado, citado por periódico el Pensacola News Journal, que al menos 10 personas han sido hospitalizadas en relación con el incidente.

#UPDATE : A second victim has been confirmed deceased.

#BREAKING: We are aware of reports of a possible active shooter at Naval Air Station Pensacola.

More information to follow.