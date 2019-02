Balean a diputado federal de Morena durante asalto en Edomex

Carlos Álvarez

Roberto Ángel Domínguez Rodríguez, diputado federal del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fue víctima de un presunto asalto registrado alrededor de las 05:00 horas de este domingo, mientras circulaba junto a un acompañante, por la carretera Teoloyuca-Huehuetecoa, al altura de la comunidad de San Juan Zitlaltepec, municipio de Zumpango, en el Estado de México.

El legislador y dos acompañantes circulaban a bordo de un automóvil marca Volkswagen, modelo Bora, cuando fueron interceptados por sujetos armados que viajaban en un Seat Ibiza, color blanco, los cuales dispararon armas de fuego contra el vehículo de las víctimas y después huyeron, abandonando el vehículo en la misma comunidad donde ocurrieron los hechos.

Domínguez Rodríguez recibió dos impactos de bala en el brazo derecho, por lo que fue trasladado de emergencia al Hospital de Especialidades de Zumpango para recibir atención médica. Uno de los acompañantes del legislador, de nombre Agustín García Domínguez, también resultó herido de bala en una extremidad superior.

"Yo quisiera pensar que se trató de un intento de asalto porque no hemos tenido problemas con nadie, ni hemos recibido amenazas", dijo el propio diputado federal por el Distrito XXVIII, con cabecera en Zumpango, entrevistado por algunos medios después de los hechos.

"Me sacaron la placa del brazo, es un calibre pequeño y no afectó hueso ni tendón, me dicen que por el momento no puede hacer una cirugía, debido a que es un calibre pequeño, esperan con tratamiento ir viendo qué se puede hacer", indicó el legislador de Morena.

"Ya hay antecedentes, que ahí que en esa carretera han asaltado a mucha gente, lo que pido es que debería haber mayor seguridad en la zona. Hay parajes solitarios donde han asaltado a los autobuses y estudiantes. Se tiene que reforzar la vigilancia", agregó Domínguez Rodríguez, mientras que por otra parte, autoridades de la Fiscalía de Justicia del Estado de México ya investigan los hechos.

Apenas el pasado lunes 4 de febrero, el diputado local Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como El Mijis, resultó ileso de un ataque, luego de que personas armadas que viajaban en una motocicleta habrían disparado contra el vehículo del legislador local de San Luis Potosí, también de Morena.