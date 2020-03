Balean a Héctor Peralta Grappin, ex Diputado federal y ex Alcalde de Comalcalco, Tabasco

Fue atacado a balazos cuando circulaba por un libramiento cerca de la comunidad donde reside

Carlos Álvarez

06/03/2020 | 11:47 AM

Héctor Peralta Grappin, ex alcalde y ex Diputado federal del Partido de la Revolución Democrática, fue atacado a balazos, alrededor de las 06:30 horas de este viernes en el tramo conocido como Libramiento San Joaquín, en la ranchería oriente, del municipio de Comalcalco, en Tabasco.

Sobre el estado de salud del ex presidente municipal Héctor Peralta Grapin se informa que es atendido en el hospital regional y se encuentra estable. Las diversas corporaciones de seguridad trabajan de forma coordinada para investigar los hechos. pic.twitter.com/HT08UUWQfc — COMALCALCO (@ComalcalcoMX) March 6, 2020

El estado de salud del político se reporta como grave, por lo que fue ingresado de urgencia en el Hospital Regional de dicho municipio. En el transcurso de la mañana de este viernes 6 de marzo, elementos de la Guardia Nacional acudieron a resguardar el nosocomio.

El vehículo el que viajaba el ex diputado y ex alcalde presenta al menos nueve impactos de bala, y según las primeras versiones, Peralta Grappin se dirigía a dejar a su menor hija a la escuela, quien salió ilesa del ataque.

Según testigos, citados por medios locales, el grupo de hombres armados tenían como objetivo directo a 'El Toro', como se le conoce al político tabasqueño, quien, a pesar de estar herido, todavía condujo hasta el hospital donde es atendido.

Tras difundirse la noticia, el dirigente nacional interino del PRD, Ángel Ávila Romero, condenó lo ocurrido en su cuenta de la red social Twitter y exigió al Gobierno de Tabasco dar con los responsables.

"Condenamos el ataque sufrido el día de hoy en Comalcalco, Tabasco, en contra de nuestro compañero exdiputado federal Héctor Peralta Grappin. Exigimos al gobernador Adán Augusto López y a la Fiscalía [General] del estado una investigación inmediata y que se castigue a los responsables", señaló Ávila Romero.

Roberto Romero del Valle, amigo cercano de la víctima y exdirigente estatal del PRD, sostuvo que el ex alcalde no portaba armas y tampoco se sabe que tuviera enemigos. "Todo esto es un caos, no sabemos a qué se debió, pero lo que sí se nos ha confirmado es que era un claro ataque hacia él", sostuvo.

Peralta Grappin gobernó Comalcalco de 2013 a 2015 y después ocupó un escaño en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En la actualidad aspiraba a presidir el Comité Directivo Estatal del partido en el que milita. Asimismo, en las elecciones del 2018 fue coordinador de campaña del candidato del PRD a la gubernatura, Gerardo Gaudiano Rovirosa.