Balonazo a Leonardo DiCaprio se llena de memes

Noroeste / Redacción

Leonardo DiCaprio ya tiene un nuevo hit que marcar en su carrera, y es que este 2019 no sólo estrena ‘Érase una vez en Hollywood’ sino que además acaba de convertirse en el meme del año. El ganador del Oscar fue visto “jugando” (si se puede llamar así) al voleibol en Malibú durante el pasado fin de semana, pero parece que tuvo un mal día a la hora de pasar la pelota y ésta acabó golpeándole en la cara.

Aunque es de suponer que se acabó recuperando sin problemas de la colisión, gracias a Internet este momento fue capturado y ya tiene miles de memes para recordarlo siempre.

Leo pudo haber sobrevivido a la lucha contra un oso en ‘El renacido’, pero una pelota de voleibol parece haberle ganado la batalla de un simple y certero golpe.

Entre algunos de los mejores memes, comparan la relación de Leo y el balón con la de Reese Witherspoon y Meryl Streep en Big Little Lies, difundió el sitio fotogramas.es.

Los hay que hasta bromean con la posibilidad de que la pelota sea el nuevo ligue de Dicaprio, habiendo sido “pillados” en pleno acto amoroso.

También están los que aprecian este momento y estas fotos y han comentado que estas imágenes merecen pasar a la posteridad y mostrarse en un museo.

Ouch! Leonardo DiCaprio gets whacked in the face by a volleyball https://t.co/pVv8PUzaRc pic.twitter.com/x21uLkZn5m — Page Six (@PageSix) 25 de junio de 2019

HOW OLD IS THE VOLLEYBALL CAUGHT MAKING OUT WITH LEONARDO DICAPRIO? An Investigation: https://t.co/SKS2bGWrX0 — Jacob Shamsian (@JayShams) 25 de junio de 2019

Leo is actually really good at volleyball but because he is such a good actor he is now fooling us with this “terrible performance” #Oscars2020 https://t.co/zyBeFjojJ6 — Ben Tunison (@Tunison96) 26 de junio de 2019