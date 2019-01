Banco Azteca manejarÃ¡ las Tarjetas del Bienestar por invitaciÃ³n directa y sin contrato de por medio

Banco Azteca manejará las Tarjetas del Bienestar por invitación directa y sin contrato de por medio

Hacienda asegura que no hubo licitación porque los contratos de servicios financieros no están sujetos a la ley de adquisiciones por ser contratos mercantiles

Banco Azteca obtuvo la emisión y manejo de las Tarjetas del Bienestar, donde se depositarán los apoyos a los beneficiarios de programas sociales del gobierno mexicano como Jóvenes Construyendo el Futuro y Pensión para el Bienestar de los Adultos Mayores, sin haber participado en un concurso o licitación pública. Fue por invitación directa, confirmó Alejandro Valenzuela, director general de esta institución bancaria.

Valenzuela aseguró que no serán la única institución bancaria que manejara los recursos de los programas sociales. Pero, como el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lo explicó el lunes en su conferencia matutina, esto es porque a los beneficiarios que ya reciban apoyos del gobierno en la tarjeta de algún otro banco (como Bancomer o Banorte), se les seguirá depositando en esa misma.

“Las de Azteca serán para los que no estén bancarizados”, admitió Valenzuela.

Sobre los detalles de cómo fue el proceso para que se quedaran con la dispersión de los recursos federales, dijo: “se nos invitó. En algunas reuniones que tuvo con el señor Salinas (Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca), el presidente le platicó de algunos de sus programas y se percató que el banco tenía la infraestructura para poderlos apoyar. La instrucción que yo recibí fue apóyalo con todo (al gobierno). Ya después el propio equipo hacendario nos avisó que nos fuéramos preparando”.

Animal Político buscó a la Secretaría de Hacienda para conocer su postura, pero la dependencia solo envió una tarjeta informativa señalando que: “no hubo licitación porque los contratos de servicios financieros no están sujetos a la ley de adquisiciones por ser contratos mercantiles”.

La semana pasada, Luis Niño de Rivera, vicepresidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, señaló en una entrevista con un periódico que el de las Tarjetas del Bienestar es un programa ambicioso porque se trata de atender a 25 millones de personas. Valenzuela matiza el tamaño de la nueva encomienda señalando que esos son los clientes potenciales para todos los bancos participantes.

Pero, por lo pronto, dijo que para distribuir los apoyos ya mandó a esbozar 5 millones de tarjetas. “Todavía no sabemos cuántos plásticos se necesitarán para atender a los beneficiarios, serán los que nos indique el gobierno federal”.

De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2018 del Inegi, en México 37.3 millones de personas tienen una cuenta con una institución bancaria. En 2015, ese número era de 33.6 millones. Las 5 millones de tarjetas que ya está esbozando Banco Azteca representan más que todo lo que creció el sector en tres años.

Solo de palabra

Aunque la institución bancaría ya ha hecho el esbozo de esos millones de plásticos y el gobierno federal ya anunció, la semana pasada, el arranque formal de los programas integrales de desarrollo, no existe contrato de por medio para el manejo de las Tarjetas del Bienestar.

“Que yo tenga conocimiento no se ha firmado un contrato. Hemos estado trabajando simplemente en términos de los apoyos que nos han pedido y aquí sí entra de lleno la buena relación que tiene el presidente de la República con el señor Salinas. Se tendrá que firmar, sí, pero ante todo estamos apoyando. El gobierno acaba de iniciar, están enfrentando otros problemitas por ahí. Deben tener una agenda muy llena. Pero se firmará, porque, al final de cuentas, todo se tiene que hacer correctamente”.

El directivo dijo que dispersar los apoyos del gobierno federal no es algo que les vaya a dar dinero por ahora. “Estas personas no nos van a generar ningún beneficio en el corto plazo, y no se les cobrará ninguna comisión, pero la apuesta es desarrollarlos como clientes. Por ahora el mandato es apoyar al gobierno a llevar a cabo estos programas, pero vamos a irlos desarrollando (a los beneficiarios) para bancarizarlos”.

Respecto a que las tarjetas de Banco Azteca solo se usarán mientras el Banco del Bienestar (antes Bansefí) se encuentre listo para poder manejarlas, y sobre si eso representaría una pérdida de inversión para la institución que él dirige, Valenzuela aseguró que al tener la relación con los beneficiarios, aunque sea en el arranque, podrán acercarse a ellos, conocerlos y ofrecerles una propuesta de valor que complemente la que les dé el Banco del Bienestar. Es decir, su apuesta es ofrecerles después otros productos financieros.