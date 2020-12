BANCO DE ALIMENTOS / Hace 20 años no había tantas personas en pobreza extrema

Daniel Tapia Sánchez

En el 2020 han ocurrido hechos históricos y de mucho impacto en la economía y salud de las personas. Sin duda el tema de salud es el más importante, miles de vidas se han perdido a consecuencia del covid-19, también miles de empresas ya no abrirán sus puertas y un sinfín más han tenido pérdidas económicas muy importantes.

Sin embargo, algo que también sucederá en 2020 y que hace 20 años no acontece, es la también lamentable noticia que la pobreza extrema mundial aumentó durante el presente año y que durante 2021 se estima que siga creciendo. Esto es, hace 20 años que no había tanto crecimiento en pobreza en todo el mundo.

Según datos del Banco Mundial, la pandemia empujará a entre 88 y 150 millones de personas a la pobreza extrema este año, mientras que la cifra total cerrará cercana a los 150 millones según la gravedad de la contracción económica. Solo en México se estima que haya alrededor de 12 millones de pobres.

La pobreza extrema, definida como la situación de quienes viven por menos de 40 pesos al día, probablemente afecte a entre un 10 por ciento de la población mundial y entre un 8 y 9 por ciento de la población en México.

Todas estas situaciones vuelven todavía más complejo lograr la meta de dar por terminada la pobreza para 2030, esto sobre todo si no se toman rápidamente medidas de política importantes y significativas. Según el mismo Banco Mundial, si no se realizan dichas medidas, para 2030 se estima que la pobreza mundial podría ser del orden del 7 por ciento. Para dimensionar el gran impacto que ha tenido la pandemia en la pobreza, para 2020 se estimaba que la tasa de pobreza descendiera al 7.9 por ciento, esto por supuesto ante de la contingencia sanitaria.

2021 representará muchísimos retos para todos, en el caso particular de nosotros, son muchas las familias que están dentro de nuestro padrón de beneficiarios que no podemos dejar de atender con alimento, sobre todo como hemos dicho, el 60 por ciento de nuestro padrón se compone de adultos mayores. El otro 40 por ciento se componen de varios sectores, uno de los más importantes son los trabajadores que se quedaron sin empleo en Sinaloa por el cierre de empresas. Solo en México más de un millón de Mipymes cerraron desafortunadamente.

Detrás del reto económico y sanitario que enfrentamos, no podemos olvidar que tenemos el reto alimenticio que representará sobre todo para las instituciones de la sociedad civil, la gran cantidad de nuevos pobres que hay y seguirá creciendo. En el caso particular del Banco de Alimentos de Culiacán, nos estamos desde ya preparando para enfrentarlo con nuevas estrategias de procuración, con diferentes modelos de atención y eficientar el recurso y alimento. La situación actual nos obliga a hacer las cosas distintas, lo que era hace un año ya no será.

Contacto; [email protected] www.baculiacan.org.mx