Bancos usan medios digitales para acercarse a millennials

Alberto Aguilar Trava, director del Centro Bacario de Sinaloa, explica que los jóvenes prefieren las transacciones en línea, que ir a una sucursal bancaria

Istar Meza

Dos formas en que la Banca Comercial se ha acercado a la población son a través de más sucursales, más pequeñas, y aplicando todos los medios digitales a la evolución financiera, advirtió Alberto Aguilar Trava, Director del Centro Bancario de Sinaloa en la ABM y director Territorial de la zona Noroeste de Banregio.

Dijo que en buena medida los bancos en México siempre han invertido en medios tecnológicos para hacer más eficiente el servicio bancario transaccional, y hacerlo más barato, ya que de esta manera se hace más accesible a más población, que hoy ya utiliza los medios digitales y que no le gusta ir a los bancos.

“Hay un estudio que hizo una institución en una feria de bancos, donde todos los bancos tenían sus logotipos y ese banco sólo puso una oficina con una persona sentada, sin logos ni nada; todos los usuarios llegaban y preguntaban: 'y aquí qué'.

"Somos un banco, pero nada más queremos que nos digas qué es lo que no te gusta de un banco', 'pues no me gusta ir, porqué hay muchas filas, mucha transacción sigue siendo manual', lo que nos da un indicador, la gente joven decía: 'ah, es que los banqueros hablan un lenguaje que yo no entiendo', el lenguaje milenial es muy sencillo, muy práctico, muy directo, te están dando datos bien importantes".

"Cómo soy un joven milenial o centenial sé manejar perfectamente los dispositivos digitales y ya no quiero pagar en la caja, ni quiero platicar mucho con usted porqué no le entiendo, pero quiero utilizar la transacción digital” explicó.

El director del Centro Bancario de Sinaloa en la ABM señaló que esa dinámica les permitió a los bancos, tener señales claras de que tienen que evolucionar, digitalizar no sólo los procesos bancarios, sino también la experiencia que se tiene como usuario de un banco.

“Si es mi papá o mi mamá si van a querer formarse y que le platique cosas que ni entiende la funcionaria, pero un joven va a hacer una transacción y pagar rápido, va a lo suyo, entonces, todos los procesos se están digitalizando, los espacios bancarios se están haciendo más confortables y más amigables para el usuario joven”, destacó.

Detalló que los funcionarios del banco son personas muy especializadas en temas digitales, de marketing, de espacio, de atención y servicios, porqué está cambiando la banca comercial, se están haciendo fuertes inversiones en temas digitales.

Destacó que se busca ser incluyentes en los servicios financieros con los jóvenes, para que los jóvenes sean incluyentes con los bancos, que sean servicios a bajo costo, pero sin perder la parte personalizada, no porqué sea a través de un celular no se tendrá acceso a un asesor digital o a un funcionario del banco.

“Algunos piensan que todo lo digital va a hacer las cosas por mí y yo qué voy a hacer, pero no, yo creo que lo digital hace que yo tenga más tiempo de asesorar a los jóvenes para que emprendan sus negocios, dando tiempo a ellos y dándome tiempo a mí”, señaló.

Dijo que cuando se está dentro de la inclusión financiera aún siendo digitales no se perderá el contacto personal, que lo digital haga su trabajo de transacciones, pero sin perder la experiencia de asesorías personalizadas.