Banda de MÃºsica de la Tercera RegiÃ³n Militar se presenta en acto de graduaciÃ³n

Banda de Música de la Tercera Región Militar se presenta en acto de graduación

La agrupación amenizó la graduación del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios 127 en el Centro de Convenciones

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ La Banda de Música de la Tercera Región Militar se presentó este lunes en un acto de graduación del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios 127.

Dicho evento conmemorativo se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Mazatlán, donde finalizaron sus estudios de bachillerato 284 alumnos.

La banda de música dirigida por el Subteniente Juan Manuel Martínez González, interpretó cuatro melodías musicales las cuales fueron: Radetzky March, Y.M.C.A., We are the Champions y finalizaron con un Huapango.

El comandante de la Tercera Región Militar, General Carlos Ramón Carrión del Villar, fue quien facilitó que dicha banda musical se presentara en este acto académico y dio el apoyo en todo momento a las autoridades de dicha institución educativa.