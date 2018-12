Banda El Recodo cierra un aÃ±o de festejos y cambios

MÚSICA

Banda El Recodo cierra un año de festejos y cambios

Este 2018, La madre de todas las bandas festejó 80 años de vida musical; dice adiós a un vocalista y recibe a uno nuevo

Fernando Espinoza

Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga cierra un año lleno de festejos por su 80 aniversario, amenizó el pabellón artístico de México en el Mundial de Futbol en Rusia y lanzó un disco muy especial.

Aunado a las celebraciones tuvieron que decirle adiós a Charly Pérez, uno de sus más exitosos vocalistas y con ello darle la bienvenida a Ricardo Yocupicio, Ricky, quien llegó hacer una mancuerna sin igual con Geovanni Mondragón.

En entrevista exclusiva para Noroeste, las voces actuales de la banda liderada por Poncho Lizárraga, se dijeron contentos por cerrar un año más que exitoso, un año inolvidable. Geovanni cierra su sexto año con la agrupación, mientras que Ricky despide un 2018 donde cumplió uno de sus más grandes sueños: ser vocalista de “La madre de todas las bandas”.

Música entre amigos

Aunque los festejos seguirán en 2019, con un magno concierto gratuito el 27 de febrero en el Estadio Teodoro Marical, teniendo como marco el Carnaval Internacional de Mazatlán, entre otras sorpresas que prepara la banda, en octubre pasado, estrenaron el disco “80 años de música entre amigos”, un material discográfico de colaboraciones con Timbiriche, Carlos Rivera, Sebastián Yatra, Yuri, Cristian Castro, Gerardo Ortiz, Los Tucanes de Tijuana, Luis Fonsi, Mariachi Vargas de Tecalitlán, Julio Preciado, Ramón Ayala y Eliseo Robles.

En el transcurso de la realización de este disco se da el proceso de la salida de Charly Pérez, y como aún no estaba cerrado el trato con el nuevo vocalista, Geovanni Mondragón fue el encargado de unir su voz a la de los artistas de talla internacional que aparecen el disco.

“En este disco me dan la oportunidad a mi, porque sale Charly, pero lo disfruté porque yo admiro a mucho artistas de los que salen en el disco, uno de ellos, que es Cristian Castro; tuve la oportunidad de ser su fan y haberlo conocido en persona, que me haya dado una palmadita y que me haya dicho hazle así o dale por acá, pero tener también la oportunidad de nosotros darles algunos concejos al momento de interpretar banda, porque no cualquiera interpreta la banda, aunque él es un personaje muy profesional.

“Tener la libertad de ser fan y cantar sus canciones durante mucho tiempo y que me den la oportunidad de conocerlo y estrechar su manos, nombre, ha sido algo sin igual. Ahora, los demás artistas: David Bisbal, don Eliseo Robles, don Ramón Ayala, Timbiriche, Yuri, y Gerado Ortiz, y todos los artistas que vienen en el disco, cantar con ellos fue un sueño hecho realidad”, compartió Geovanni.

Para fortuna de Ricky, como para Geovanni, Banda El Recodo anunció un segundo volumen de esta producción, en la que habrá nuevos artistas invitados, con nuevas canciones, además lo que ya es un hecho es lanzar los videclips con cada uno de los cantantes que aparecen en el disco, en el próximo año.

En 2018, Ricky, cumplió su sueño

Muchos cantantes jóvenes aspiran a ser parte de Banda El Recodo, oportunidad que han tenido figuras como Julio Preciado, Antonio López “El Mimoso”, Alex Villeareal, El Yaki, Carlos Sarabia, Alex Ojeda, Charly Pérez, y el mismo Geovanni Mondragón, pero este año ha tomado los micrófonos de “La madre de todas las bandas” un sonorense que sueña con conquistar al público bandero: Ricardo Yocupicio.

EL cantante de 24 años fue presentado como el nuevo integrante de la agrupación en septiembre, desde entonces y hasta cerrar este año se ha presentado con la banda en un gran número de ciudades en México y del extranjero, sobre todo en Estados Unidos, pero ¿cómo vivió el proceso de integrarse a las bandas más exitosa de México? Se le cuestionó.

“Yo, el año pasado estaba pasando por una situación muy difícil; estaba batallando con cosas financieras, con cosas sentimentales, no veía a mi familia, era mucho rollo; pero a mí, desde antes, te estoy hablando de hace 10 años atrás, me gustaba mucho cantar las canciones de Banda El Recodo, y me da mucha nostalgia, porque cantaba horrible esas canciones”, recuerda.

“El sentimiento me decía que en algún momento yo iba a estar en una banda grande, mas nunca me imaginé que se pudiera cumplir así. Yo hice el casting, me esmeré y pasó por mi mente que a lo mejor era sólo cotorreo de la banda para mover redes y que el cantante ya lo tenían. Cuando mandé el video yo no tuve respuesta, pensé que no había pasado nada, pero cuando me aceptan fue cuando pensé que era de verdad”, comenta.

“El año pasado que yo estaba con mis amigos, yo les dije: ‘a mí me vale, ya no me importa nada, pero el 2018 es mi año’, ‘¿Por qué Yocu?”, Me preguntaron, y yo les decía ‘no lo sé, pero el 2018 es mi año’. Y me enfoqué en trabajar”, añade Ricardo Yocupicio.

Ricky tuvo que mudarse a Mazatlán, dejó a su familia y amigos, aunque dice son una familia humilde, nunca les ha faltado lo indispensable para vivir y para estas festividades de fin de año e inicio de 2019 retornará a su casa, con los suyos, para hacer la tradicional cena.

“Siempre hay mucho qué comer, la cruda que nos da es la moral, por haber comido tanto”, comenta bromeando.

El Recodo por el mundo

Geovannni describe con emoción cada detalle del viaje al Mundial de Futbol en Rusia, donde se presentó la Banda El Recodo de Don Cruz Lizárraga y fue uno de los protagonistas musicales. El magno concierto se realizó en el Pabellón de México y tuvo lugar en el Gostiny Dvor, la galería comercial más grande de Moscú.

“Este año tuvimos la oportunidad de pisar un escenario muy diferentes, tuvimos la oportunidad de estar en Rusia, en el Mundial, estuvimos llevando nuestra música, representando a nuestro país mexicano, y pues tuvimos muchas satisfacciones”, agregó el cantante.

Por su parte, Ricky espera que el 2019 lo siga sorprendiendo, y poder llevar su propuesta musical junto a Banda El Recodo a cada rincón del mundo, tal como en su momento lo visualizó su fundador, Don Cruz Lizárraga, que a 23 años de su partida terrenal sigue vigente su legado musical.