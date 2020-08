Banda El Recodo prepara su regreso a los escenarios en septiembre

La agrupación mazatleca dará un concierto en la modalidad Drive In, en Los Angeles, California

Fernando Espinoza

30/08/2020 | 11:31 AM

Banda El Recodo se prepara para volver a los escenarios de forma presencial, aunque en una nueva modalidad, drive in, en septiembre de este año.

La modalidad “Drive in” es parecida a los auto-cinemas, donde los espectadores asisten a los espectáculos en sus automóviles, y desde ahí pueden disfrutar de los conciertos; esta nueva modalidad se implementó a partir de la pandemia que desató el coronavirus, y algunos artistas como Intocable y Moderato ya se aventuraron a presentarse de esta manera.

Banda El Recodo prepara este concierto para el próximo 12 de septiembre, en Anaheim. Donde harán un recorrido musical por todos sus éxitos y sus nuevos sencillos como De ti me enamoré y Somos ajenos.

“Este será nuestro regreso a los escenarios en esta nueva modalidad de drive in entre 12 de septiembre no se lo pierdan en el City Nacional Grove Of Anaheim”, escribió Poncho Lizárraga en sus redes sociales.

La agrupación tendrá dos shows el mismo día y en el mismo lugar, uno a las 16:00 horas y otro a las 20:00 horas, tiempo de Los Ángeles. En ambos celebrarán junto a la comunidad de mexicanos que radican en Estados Unidos el día de la Independencia de México.

“Es cupo limitado, son 250 vehículos a las 4 de la tarde y otros 250 vehículos a las 8 de la noche, para que lo tomen en cuenta y no se queden fuera, y sean de los primeros en comprar sus boletos”, dijo Geovanni Mondragón durante la transmisión del Show de la R de este vierne.

Cabe recordar que Banda El Recodo fue una de las primeras agrupaciones del regional en dar un concierto virtual con boletos vendidos. Ahora se suma a la lista de artistas en esta nueva modalidad, los boletos están a la venta por ticketon.com

Por otro lado, la agrupación sigue con su reality en redes El Show de la R, donde cada viernes estrena nuevo material con juegos, entrevistas e invitados especiales.