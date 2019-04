Banda MS festeja a las mamÃ¡s en MazatlÃ¡n con un concierto acÃºstico

Banda MS festeja a las mamás en Mazatlán con un concierto acústico

La agrupación graba un programa especial para el Día de las Madres con Azteca Uno, que se transmitirá el 11 de mayo

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Las grabaciones acústicas se han convertido en un sello de Banda MS, y para festejar el Día de las Madres grabó un concierto en este estilo, al que fueron invitadas 10 mamás mazatlecas.

La producción de Azteca Uno, bajo de dirección de Brenda Salgado, fue la cómplice de la banda, pues la grabación se transmitirá en un programa especial titulado “Banda MS celebra a las mamás”, que llegará a la televisión este 11 de mayo, a las 21:00 horas.

“Bienvenidos a casa, este es el estudio de Banda MS, esto es muy muy especial, estamos festejando al ser más maravilloso que hay sobre la tierra, a las mamás, y este es un especial acústico con el que festejamos a todas las mamás de todo México, de Latinoamérica y todo el mundo”, dijo Oswaldo Silvas, en su mensaje de bienvenida.

En el acústico no estuvo presente toda la banda, el montaje lo realizó Gersón Leos, en el piano; Pavel Ocampo, en saxofón; Javier Hernández, en la segunda voz; David Osuna, con la trompeta; y las voces de Alan Ramirez, y Oswaldo Silvas.

“Esta noche también nos engalana la presencia de 10 hermosas mamás, todas las canciones de amor las vamos a dedicar a las madres con mucho cariño”, dijo Walo.

Las mamás que fueron invitadas para el concierto de la banda se eligieron por dinámicas en las estaciones de radio locales, quienes disfrutaron de los temas Por siempre mi amor, Tu postura, No me pidas perdón, Amor exprés, Mejor me alejo, El color de tus ojos, Por siempre mi amor y Al despertar, esta última es una composición de Oswaldo Silvas, que grabó la banda en su segundo disco, y que rescataron para este acústico y que probablemente incluyan en sus shows.

“Les mando un saludo para todas la mamás, en especial para la mía, que la amo; el día de las madres es para apapacharlas y quererlas mucho”, dijo Alan Ramirez, en un acercamiento con Noroeste.

El programa será conducido por Rafa Mercadante y Tanya Rincón, en el que además del concierto Alan y Walo, vocalistas de la banda, darán una entrevista íntima acerca del este día.

Preparan fechas

Alan y Walo se dijeron sorprendidos por la respuesta de la gente para los conciertos que tienen preparados para mayo y junio de este año, al que llegarán a importantes recintos como el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, la Arena Monterrey y el Auditorio Telmex, para lo que tuvieron que abrir más de una fecha porque los boletos se han vendido como pan caliente.

“Todas las presentaciones de Banda MS son importantes, pero hay lugares que son más difíciles de llenar, y darnos cuenta que los llenamos en un par de días o que, incluso, en el caso de la Arena Monterrey tuvimos que abrir tres fechas porque se agotaron, es algo que nos llena de alegría", platicó Walo.

"Vamos también a Chicago a principios de mayo, donde tenemos dos fechas muy importantes que ya están vendidas”.

Los integrantes de la banda no podrán estar en Mazatlán en Semana Santa, ni en la Semana de la Moto, pues les toca hacer promoción en Estados Unidos.