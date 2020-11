MÚSICA

Banda MS regresa al primer lugar de popularidad radial en Monitor Latino

Cerrando Ciclos es una composición original de Edén Muñoz

Leopoldo Medina

De acuerdo con el monitoreo de las principales agencias especializadas como BDS y Monitor Latino, el tema Cerrando ciclos de la Banda MS, regresa al primer lugar de popularidad radial.

Cerrando Ciclos es una composición original de Edén Muñoz. Este tema es una canción de amor que a través de su letra aborda una situación en la cual se mezclan varios sentimientos, una canción que, musicalmente hablando, innova con nuevas figuras musicales y vocalmente también sorprende con nuevas tonalidades.

Dicho tema viene incluida en el álbum “El trabajo es la suerte, un álbum que incluye 18 temas entre ellos, ¿Dónde están?, La casita, El trabajo es la suerte, Antecedentes, Me cansé, Redes sociales, Lo mejor que me pasó, Cerrando ciclos, No me interesa, Gracias por eso, Quién pierde más, entre otros.

El trabajo es la suerte también incluye temas de destacados compositores como: Omar Tarazón, Jhonny Zazueta, Omar Robles, Javier Rochín, Joss Favela, Espinoza Paz, Sergio Lizárraga Osuna, Edgar Quiñones y Edén Muñoz. El disco fue grabado en los Estudios de Lizos Music en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México.