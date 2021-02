Lanzamiento musical

Banda Selectiva está de estreno con Caprichosa

La banda liderada por el cantautor Ángel Romero la hace frente a la pandemia y no deja de trabajar en nuevo material, además ya se preparan para regresar a los escenarios en cuando el semáforo epidemiológico se ponga en verde

Fernando Espinoza

La pandemia por coronavirus vino a dejar sin presentaciones a Banda Selectiva de Ángel de Romero, y aunque al principio sus integrantes pensaron que sería tiempo muerto, encontraron la manera para seguir trabajando y así estrenar nuevo material para sus seguidores.

Con motivo del mes de amor y la amistad, la banda sinaloense estrenó Caprichosa, un tema que nació de la inspiración de su director y vocalista Ángel Romero quien junto a la colaboración del también compositor Inge Tortoledo, buscaron contar un historia en la que desde su punto de vista describen a una mujer.

“Escribir estas canciones lleva una o dos horas, gracias a Dios tenemos un buen equipo. Y Caprichosa describe a una mujer pero que en realidad puedes identificar a varias mujeres, ósea a cada hombre se puede venir a la mente una mujeres de la que haya estado enamorado, y le pusimos así para no decirle tóxica como se usa ahora”, dijo Ángel Romero en una entrevista vía telefónica para Noroeste.

El cantautor originario de Mocorito, Sinaloa, y conocido popularmente como El Tacuache, explicó que el video de este tema se grabó en Guadalajara, y aunque fue muy difícil por las restricciones para evitar los contagios por coronavirus, lograron un video original, y justo como lo tenía planeado.

“Muchas cosas están cerradas por la pandemia, y en Guadalajara, que es donde hacemos muchos de nuestros proyectos, y tenemos a mucho de nuestro equipo allá, están un poquito más duros, pero también nosotros acatando la nueva normalidad lo que hicimos fue que se armó una tipo feria en un bodega muy grande, y con la magia del video hicimos parece que es una gran feria con mucha gente, aunque no es así”, destacó el mocoritense.

Por su parte, Pável Vega, quien también es vocalista de la banda, dijo en esta misma entrevista que se siente agradecido por la oportunidad que le está brindando la banda pues apenas tiene un año con ellos, y aunque no llegó en el mejor momento, no han dejado de apoyarlo.

“Estamos trabajando, y nuestra compañía que es Gruindag Music no ha dejado de apoyarnos, tenemos el apoyo económico por su parte a pesar de que no estamos teniendo presentaciones nos están pagando, y eso pocas empresas lo han hecho, me siento respaldado”, dijo el cantante.

Anunció además que este 14 de febrero estrenaron un dueto con Karen Baez, artista naciente que también forma parte de este sello discográfico, el tema se llama Así sin pensarlo y ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Adelantó que vienen más temas en puerta, pues dijo que si tienen que mencionar un beneficio que ha traído la pandemia, de entre todo el caos rescatan el hecho de que les ha dado tiempo para sentarse a componer, y meterse al estudio a grabar.

“De hecho ya tenemos las canciones grabadas, en mayo cumplimos cinco años, yo entré el año pasado, pero vienen muchos temas. Sí queremos festejar nuestro aniversario pero la pandemia nos tiene atados de manos, pero si haremos algo para que la gente festeje con nosotros desde su casas”, adelantó Pavel Vega.

Y aunque como todas las agrupaciones, Banda Selectiva también busca el éxito, dijo que es una prioridad “tener el cariño de la gente, que cante las canciones en sus casas, en el trabajo, y así el éxito llegará solo y nuestra música se escuchará en muchas partes”, finalizó.

Los cantantes coincidieron en que esperan que pronto acabe la pandemia para volver a los escenarios, y por este medio le mandaron un mensaje a sus seguidores, que esperen un poco más, pues tiene la esperanza de volver a las presentaciones en vivo antes de que acabe este año.

