Bandas de rock y djs harÃ¡n vibrar el 8 Music Fest 2018 en CuliacÃ¡n

Bandas de rock y djs harán vibrar el 8 Music Fest 2018 en Culiacán

En el quinto aniversario de este festival estarán las bandas El Gran Silencio, José Madero, Genitállica, Coco, Technicolor Fabrics y Djs invitados

Leopoldo Medina

Todo está listo para que este 6 de octubre la música de El Gran Silencio, José Madero, Genitállica y otras bandas se escuche con gran fuerza dentro del 8 Musin Fest 2018, en su quinta edición.

Para que conozcas sobre las agrupaciones que se presentarán en esta nueva edición, se ofrece una semblanza de cada una y de lo que estarán ofreciendo el día del evento.

EL GRAN SILENCIO

Es originaria de Monterrey, fusiona una variedad de rock, reggae, dancehall y hip-hop con música latinoamericana tradicional como cumbia, vallenato y Norteño.

Han grabado siete álbumes hasta el momento, 11 sencillos, seis soundtracks, cinco tributos y diecisiete colaboraciones.

En 20 años de historia los miembros de la banda han cambiado. Actualmente está conformada por Cano Hernández, Tony Hernández, Isaac Valdez, Ezequiel Alvarado y "Wiwa" Flores.

GENITALLICA

La banda se formó en 1998 en Monterrey, con la finalidad de hacer música divertida y en 1999 firman con Sony Music.

Su propuesta musical fusiona diferentes estilos como el reggae, punk, ska, rock, hip-hop, funk, mariachi, tambora, rockteño, etc.) y su columna vertebral es la lírica directa, potente, fácil de entender y basada en temas triviales que forman parte crucial de la vida de todas las personas.

Cuenta con 16 años de carrera, cinco discos y 19 sencillos de radio con sus respectivos videos. Han compartido escenario con bandas como: Kiss, Blue, Cristal Method, Simple Plan, Café Tacvba, Control Machete, Resorte, Molotov, Inspector.

También con El Gran Silencio, Illia Kuryaki and the Valderrama, King Chango, Todos Tus Muertos, Wisin y Yandel, Tego Calderón, Zoé, Caifanes, Panda, A.N.I.M.A.L. Guns And Roses, entre otros.

JOSÉ MADERO

El regiomontano, también conocido como “Pepe Madero” es un cantante, compositor, escritor, productor y músico mexicano, conocido por haber sido el vocalista y líder de la banda mexicana Panda, desde 1996, y por contar con un proyecto solista, iniciado en 2016.

Cuenta con tres producciones musicales como solista: Carmesí (2016, disco Platino), Noche (2017, disco de Oro) y Alba (2018), de las cuales se desprenden los singles Plural Siendo Singular, Sinmigo, Literatura Rusa, Noche de Brujas, MCMLXXX y Noche de Baile.

TECHNICOLOR FABRICS

La banda oriunda de Guadalajara, se formó en el 2007. Con su sonido busca el equilibrio de distintos instrumentos en elementos muy sencillos. Menos es más. Han tenido la oportunidad de compartir escenario con bandas como The Whitest Boy Alive, Phoenix, Passion Pit, entre otras.

La banda está formada por JP Corcuera (Voz y guitarra), Yogui (Guitarra principal), Joako (Bajo), Dan Salazar (Teclados y Synths), y Abraham López.

SELTZER

Seltzer es el nombre artístico del dibujante, caricaturista y músico regiomontano Marcelo García, quien dentro de la música ha estado activo desde el 2010. Su música es una mezcla de dream pop y noise pop con elementos folk, psicodélicos y ambientales.

Es su propio creador de arte y de los videos de animación de sus sencillos. Su estilor pasa desde el pop art hasta la sicodelia y el surrealismo.

El álbum debut Fenómeno de Astronautas se lanzó de manera independiente en 2010, y en 2014, su segundo álbum Puertas Dentro de Puertas se grabó bajo el sello Buzo Cósmico.

COCO

Esta banda juvenil sinaloense formada por Maylo Arámburo, Manuel Quiñónez, David Valencia y Óscar Gargutti, nació hace tres años en Culiacán

Su música fusiona el dream pop, psychpop y popgaze, permitiéndoles colocarse en el gusto de los jóvenes al ofrecer un toque fresco del rock. El grupo se define como una propuesta fresca, música digerible al oído, jugando a través de los distintos géneros que dominan.

Divisiones del Sol fue su primer EP, y actualmente el grupo está trabajando en el que será su segundo material discográfico, el cual estará conformado por temas inéditos.

ARMI DMNDS

DJ pionero de la música electrónica de géneros alternativos en Culiacán, se consolidó como una de las propuestas más interesantes en Sinaloa ganando el premio Dj del año de los Culichi Awards en el año 2014 y en el 2016. Mezclando géneros como el House, Techno, Electro y Trap el show se acompaña de una serie de visuales que crean una atmósfera perfecta.

ROLIVA

Es un productor culichi con formación académica y musical. Su primer acercamiento a la escena fue mediante bandas de punk rock locales en dónde tocaba los sintetizadores. Al no estar creativamente satisfecho comenzó a experimentar con softwares de audio y a aprender producción musical.

Se inclinó por la música electrónica y comenzó a publicar canciones en su perfil personal de SoundCloud, al principio sólo como una necesidad creativa para complementar lo que realizaba con las bandas.

SINGULAR

Singular, mejor conocido como Miguel Flores, es un DJ de música electrónica que mezcla diferentes géneros musicales como el funk, disco, house, y techno.

DAN SOLO

Es un DJ multinstrumentista mexicano y productor originario de Chiapas. Como productor ha trabajado con grupos como Lost Mapaches y 3 Mother Funkers; además de los remixes que continúa realizando para otras bandas y músicos.

En su álbum del 2011 contó con las voces de Vanessa Zamora, Alfredo Cabello (Ponyrex, Los Master Plus) y Pascale Descazeaux.

En 2013 Dan Solo, embarcó una gira por Europa junto a Los Master Plus, Iñigo y Salón Acapulco, todo parte de Mix Le Fun. Durante esta gira presentaron su sonido en Madrid, Barcelona, Ibiza, Oslo, París, Estocolmo, Berlín y Oxford, entre otras ciudades.

PARA SABER

Habrá otros DJs invitados como Axón y Designer Music.