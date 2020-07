BaÃ±istas, Â¡aguas en el agua! Llaman a tomar precauciones en las playas de MazatlÃ¡n

Bañistas, ¡aguas en el agua! Llaman a tomar precauciones en las playas de Mazatlán

Usar ropa adecuada, como short ligero, no introducirse si ha bebido alcohol, ni después de las 20:00 horas, son las recomendaciones de las autoridades

Belizario Reyes

10/07/2020 | 09:46 AM

MAZATLÁN._ Un llamado a los bañistas para que acaten las recomendaciones, como el no introducirse al mar en estado de ebriedad, que usen la ropa adecuada y no se metan después de las 20:00 horas, hicieron los salvavidas mazatlecos.

El personal consultado manifestó que las condiciones del mar esta semana han estado tranquilas, con oleaje de no más de 60 centímetros de altura pese a la presencia de la tormenta tropical "Cristina" al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y también había poca afluencia de bañistas.

El Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres informó que durante la semana pasada se tuvo una afluencia de 6 mil bañistas a las playas, pero al malecón asistieron cerca de 16 mil personas.

El personal del Escuadrón de Salvamento Acuático de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal consultado dijo que se le pide a los bañistas que utilicen el cubrebocas cuando no estén en el agua y guarden sana distancia, por lo que cuando una playa ya llega a su capacidad de gente permitida, ya no se permite el ingreso de nadie más.

Reiteró el llamado a los bañistas a que antes de meterse al agua pregunten a los salvavidas de las condiciones marítimas, que no se metan a bañar si han ingerido bebidas alcohólicas o están en estado de ebriedad.

Se les pide que utilicen ropa ligera, como short y playera, que no se metan con ropa de vestir o de mezclilla, porque el mojarse se pone más pesada y si la persona sufre un calambre o es arrastrada por una corriente se puede hundir y dificultar el rescate o ponerse el riesgo de ahogarse.

Dijo que los salvavidas brindan vigilancia en las playas de 8:00 a 20:00 horas, y buscan que a las ocho de la noche ya no haya nadie en las playas.

Por ello pidieron a turistas y mazatlecos que ya no se metan al mar después de las 20:00 horas, pues después de ese horario ya no hay vigilancia de salvavidas, además de que si alguien es arrastrado por una corriente ya no hay visibilidad para localizarlo y rescatarlo.

BANDERINES

Rojo: Peligro

Amarillo: Precaución

Blanco: Presencia de 'quemadores' o 'aguamalas'

Verde. Área tranquila, apta para nadar