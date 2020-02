Banqueros cancelan la factura instantánea; a la jefa de SAT "no le gusta", afirman

Carlos Álvarez

El proyecto de emisión de facturas instantáneas en las terminales de cobro se encuentra "totalmente" suspendido, debido a que Raquel Buenrostro Sánchez, titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), "no lo quiere", afirmó este miércoles 19 de febrero, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

"El proyecto está sin actividad de ninguna índole y por nosotros no vamos a trabajar en eso. Está en estudio en el SAT y está en sus manos, pero la banca no está trabajando en ese proyecto", afirmó el también vicepresidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, en conferencia de prensa.

Niño de Rivera explicó que durante su última comparecencia en en Senado, Buenrostro Sánchez dijo que no le gustaba el programa de factura instantánea y que "lo iba estudiar". Sin embargo, el presidente de la ABM afirmó que el SAT "no quiere" el proyecto.

"Ella dijo que no le gustaba el programa y que lo iba a estudiar. No va el proyecto, si el SAT no lo quiere y nosotros no estamos trabajando en él, lo tenemos cancelado, obviamente no hay proyecto de factura electrónica [...] Raquel Buenrostro no lo quiere", insistió Niño de Rivera.

"No hemos tenido contacto con la nueva titular del SAT todavía, pero sí tenemos interés en escuchar sus puntos de vista, sin embargo, para la banca ese proyecto está totalmente suspendido, no estamos trabajando", añadió el presidente de la ABM.

El pasado 19 de noviembre, tanto la ABM como el SAT -con MArgarita Ríos Farjat como su titular-anunciaron que durante el primer cuatrimestre del 2020, algunos bancos tendrían habilitadas las casi 1.3 millones de Terminales de Punto de Venta (TPV), con el objetivo de que las personas que pagaran con tarjeta pudieran obtener en ese momento su factura instantánea.

"Próximamente el proceso de pago y el de facturación estarán integrados en las terminales de punto de venta, las tarjetas contarán con la información fiscal del contribuyente y se generará la factura", expuso Ríos Farjat en su momento

La entonces funcionaria federal -ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)- explicó que el mecanismo de facturación instantánea sería voluntario en una primera etapa y que cada cliente decidiría al momento de pagar con tarjeta si quiere generar factura.

Por su parte, Niño de Rivera expuso en aquella ocasión que "todas las operaciones generadas con tarjeta son enviadas al SAT aunque no se pida factura, la recomendación del SAT es que se pida factura para dar transparencia a las operaciones".

"No es una propuesta del Ejecutivo, es una propuesta externa que se presentó como una opción y el SAT se encuentra valorando la conveniencia de su aplicación o no aplicación", dijo Buenrostro Sánchez, durante su comparecencia en el Senado en enero pasado.