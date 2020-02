Banxico recorta por quinta vez tasa de interÃ©s interbancaria; queda en 7 puntos base

Banxico recorta por quinta vez tasa de interés interbancaria; queda en 7 puntos base

13/02/2020 | 12:23 AM

La Junta de Gobierno del Banco de México recortó en 25 puntos base su tasa de interés interbancaria, la primera reducción de este 2020 y la quinta de forma consecutiva, un nivel que no se veía desde junio de 2017.

A través de un un comunicado, el Banco central detalló que decidió ajustar la tasa de interés de 7.25 a 7.00 puntos base, porque que en el cuarto trimestre del año la economía mundial continúa desacelerándose y sus perspectivas de crecimiento se han revisado a la baja.

La medida también se da en un contexto en el que la inflación se ha mantenido en el rango objetivo del Banco Central (3 por ciento +/- un punto porcentual) desde la segunda mitad del 2019.

En total, la institución dirigida por Alejandro Díaz de León Carrillo redujo el referencial en 100 puntos base desde agosto pasado.

Asimismo, la decisión más reciente de la Junta de Gobierno del Banxico se da a conocer después de la publicación en enero pasado, de la estimación oportuna del Producto Interno Bruto, por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

La economía de México se contrajo 0.1 por ciento el año pasado, con base en cifras desestacionalizadas, un hecho que no ocurría desde 2009, año en el que el Banco central mexicano recortó la tasa hasta en siete ocasiones, lo que acumuló una disminución de 375 puntos base, en el contexto de la crisis que afectaba a la economía mundial.

El 16 agosto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró durante su conferencia de prensa matutina, que la decisión del Banco de México, de reducir la tasa de interés demostraba que la economía mexicana “está bien” y se estimula el crecimiento.

“El Banco de México, que es autónomo, decidió bajar la tasa de interés, esto es importante porque de esta manera estimula el crecimiento, hay más estímulos para invertir, para apoyarse con crédito, es más rentable para la actividad productiva, y se puede hacer esto porque hay estabilidad”, afirmó.

“Es buena la decisión, respeto la decisión del Banco de México, son autónomos, nosotros no nos metemos en esas decisiones, cada quién con lo que tiene encomendado, cada quién con su función”, dijo el mandatario nacional, quien sin embargo, reconoció que hay un entorno difícil o no favorable ante una posible recesión económica mundial, pero advirtió que no le gusta echar la culpa a factores externos, ya que considera que lo más importante es lo que se logra por consolidar la economía nacional.

Desde Palacio Nacional, el político tabasqueño señaló que las crisis económicas sí pueden ser mundiales y puede haber efectos que perjudican a países, debido a que si hay una crisis en un país puede tener repercusiones en otro, pero esto depende de cómo esté dicho país en sus finanzas.

“Afortunadamente nosotros estamos bien, tenemos suficientes reservas, no tenemos problemas de inflación, no tenemos depreciación de nuestra moneda”, acotó López Obrador, quien consideró que México tiene ventajas, como el control sobre la inflación, que no se deprecie la moneda, que siga llegando la inversión extranjera y siga creciendo el comercio exterior.

Destacó, además, el apoyo de los paisanos migrantes, que envían muchos recursos a sus familiares.

“Todo eso mantiene bien la economía”, subrayó, para luego indicar que, en dicho marco, el Banco de México, que es autónomo, decidió bajar la tasa de interés, y esto es importante porque de esta manera se estimula el crecimiento.

“Al bajar la tasa de interés hay más estímulos para invertir, para apoyarse con crédito, es más rentable para la actividad productiva, tasas de interés más bajas, y se puede hacer esto porque hay estabilidad. Si bajan las tasas y no hay confianza en la economía de México se podrían generar desajustes”, abundó el presidente.

El titular del Poder Ejecutivo federal insistió en que bajaron las tasas de interés y no pasó nada, al contrario, el peso no se depreció, ya que “fue de las monedas que el día de ayer salieron adelante en el mundo”.

