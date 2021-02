Barack Obama celebra en familia el Día del Amor y la Amistad

Por medio de su cuenta de Twitter, el expresidente de los Estados Unidos de América, Barack Obama, compartió una fotografía en la que se encuentra junto a su familia, en la descripción escribió “feliz San Valentín“.

Obama dedicó unas palabras a su esposa, Michelle Obama y sus dos hijas, Malia y Natasha, las describe como “las tres que nunca dejan de hacerme sonreír”, publicó 24-horas.mx

“Feliz San Valentín a las tres que nunca dejan de hacerme sonreír. Su luz deslumbrante hace que todo sea más brillante”.

Por su parte, la exprimera dama compartió en Instagram una fotografía con su esposo, le dedicó unas palabras por el día del amor y la amistad.

“¡Feliz día de San Valentín, @barackobama! La vida siempre es más brillante cuando estoy a tu lado”.

Happy Valentine’s Day to the three who never fail to make me smile. Your dazzling light makes everything brighter. pic.twitter.com/fMcdwf2j20