Barack Obama eligiÃ³ nuevamente a J Balvin como uno de sus cantantes favoritos del 2018

Barack Obama eligió nuevamente a J Balvin como uno de sus cantantes favoritos del 2018

El ex presidente de EU compartió con sus seguidores la lista de canciones que marcaron su vida este año que se va

Noroeste / Redacción

Por segundo año consecutivo, J Balvin entró a la lista de los artistas favoritos de Barack Obama.

El ex presidente de Estados Unidos publicó la lista de canciones que marcaron su 2018. Así también compartió sus 15 películas favoritas y algunos de los libros que leyó en este año.

Tal y como se recuerda, el cantante había sido incluido en el listado de Obama en el año 2017 con el tema "Mi gente", que fue un éxito total y nadie lo puede negar.

“A medida que el 2018 llega a su fin, sigo con una de mis tradiciones favoritas y comparto mis listas de fin de año. Me brinda un momento para hacer una pausa y reflexionar sobre el año a través de los libros, las películas y la música que me parecen más estimulantes, inspiradores o simplemente amorosos. También me da la oportunidad de destacar a autores, artistas y narradores talentosos, algunos con nombres familiares y otros de los que quizás no haya oído hablar antes”, fue el mensaje que realizó Barack Obama a través de sus redes sociales.

Como era de esperarse, en cuestión de minutos, el posteo superó los miles de "Me gusta" y hoy cuenta con más de un millón 740 mil "Likes".

"Bueno, una vez más, Barack Obama elige una de mis canciones. El año pasado fue ‘Mi gente’, que le gustó mucho, y ahora es ‘I like it’ junto a Bad Bunny”, expresó con emoción el cantante colombiano en sus Stories de Instagram al enterarse que estaba dentro de los artistas que más escuchó el ex presidente.

Lo cierto es que, muy aparte de ello, J Balvin y Barack Obama tienen una relación de amistad que surgió a partir del éxito del músico urbano con su sencillo "Mi gente". De hecho, hace unos meses, el parcero estuvo en un evento político en el que coincidió con el marido de Michelle Obama y no dudó en interpretar uno de sus temas y fotografiarse con el ex mandatario para luego compartirlo en sus redes sociales.

Los fanáticos de ambos hicieron estallar las redes sociales con mensajes positivos, cargados de buenas energías y deseos para este nuevo año que se avecina, 2019. "Te amo y te respeto...", "Mi post favorito del año", "Barack tiene una amplia gama de géneros aquí. Genial", "Inspirador", !Woww... J Balvin eres el mejor y Obama lo sabe", son algunos de los posteos que pueden leerse en la publicación de Barack Obama.