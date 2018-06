Bárbara García dice que para sus colegas policías es difícil trabajar con una mujer - Noroeste

Bárbara García dice que para sus colegas policías es difícil trabajar con una mujer

Ser policía le ha mostrado una manera diferente de ver las situaciones y de ayudar a la ciudadanía por medio de acciones de justicia

Valeria Ortega

CULIACÁN._ Quería ser militar, no pudo, entonces decidió ser policía. Bárbara García tiene 40 años y los últimos seis de ellos los ha dedicado a servir a la comunidad por medio de la legalidad y transparencia, con valor y vocación de servicio.

“Siempre me gustó la idea de ser policía, mi papá fue militar y yo no pude serlo, pero me llamaba mucho la atención, así que decidí ser policía”, recordó.

Bárbara se dice orgullosa y encantada de su profesión. Los años que ha dedicado a su labor ha aprendido grandes cosas de sus compañeros, que en su mayoría son varones, y ha roto estereotipos de género.

“Es muy difícil lograr la confianza de mis compañeros, pero también para ellos es difícil trabajar con una mujer. En varios de los casos los hombres son más fuertes que nosotras, entonces tienden a pensar que no podemos ayudarlos, definitivamente es lo más difícil. Gracias a Dios he aprendido de ellos y he conseguido su confianza”, señaló.

Otra de las razones que la empuja diariamente a esforzarse el doble es ser un ejemplo para sus tres hijos y para las personas que la rodean, comentó en el Día del Policía.

“Soy madre divorciada y tengo tres hijos, Christian, de 17 años; Benjamín, de 15, y Óscar, de 13. Cuando tenemos la oportunidad de ese enlace de confianza siempre me dicen que soy su ejemplo, que soy una persona muy fuerte y que quisieran ser como yo”, dijo la agente.

“Me encanta mi trabajo, tengo el apoyo de mis compañeros, de mi familia, soy el ejemplo de mis sobrinas, de varias niñas en la calle que se asombran por que traigo mi uniforme y mi equipo, eso me emociona mucho, el generar esa confianza en las niñas y jóvenes, que crean que también pueden ser policías”.

La agente García recuerda su primer día de servicio como el más impactante y emocionante, ya que a solo a tres horas de salir de la academia, sus compañeros y ella se enfrentaron a una situación de justicia.

“Estábamos parados dos compañeros y yo, en eso un sujeto despoja a una joven de su teléfono a media cuadra de donde estábamos, entonces corrimos hacia él, nos vio y corrió, atravesó la avenida Álvaro Obregón que era de doble sentido y entre los carros, paramos el tráfico, mi compañero lo alcanzó y entre nosotras tratamos de contenerlo. Le puse las esposas, lo llevamos a barandilla y el juez dictaminó”, narró.

“Fue lo más impactante porque teníamos tres horas de ser policías”.

Bárbara García reconoció que su labor a veces es motivo de críticas buenas y malas; sin embargo, confía en que su labor rinde beneficios a los ciudadanos, cuando éstos le demuestran confianza en su servicio.

“Yo también criticaba a los policías, pensaba que era nada lo que hacían, pero ahora que estoy de este lado les puedo decir que es una cosa muy difícil, desde ir a pararse a un hospital a cuidar un enfermo, acudir a eventos de alto riesgo y cuidar a tus compañeros, porque aquí todos nos tenemos que cuidar”, señaló.

La policía comentó que espera jubilarse y aunque le faltan 19 años para lograrlo, agradece la oportunidad de ejercer su profesión, ya que es parte de su vida y lo que más le gusta hacer.

“Salgo de mi casa y llego y doy gracias a Dios por regresar y poder cuidar a mis hijos, somos seres humanos también.

“Me encanta mi trabajo, adoro esta profesión, todos los días me levanto con ganas de venir a ayudar a la gente, a la ciudadanía y estar al lado de mis compañeros, aprendo mucho de ellos”, expresó.