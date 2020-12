Barbosa calla a una reportera y la ataca por preguntar

Red acusa violencia machista y censura del Gobernador de Puebla

Sinembargo.MX

Ciudad de México.–El Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, arremetió contra la reportera Alba Espejel, corresponsal de El Sol de Puebla, al “enseñarle” que luego de que él hablara “ningún otro puede hablar“.

Los hechos ocurrieron durante una videoconferencia realizada el pasado 18 de diciembre. Luego de que se difundiera en redes sociales, periodistas y usuarios de Internet criticaron y reprocharon la actitud del mandatario estatal.

En aquel momento, la periodista preguntó a David Méndez Márquez, Secretario de Gobernación del estado, que diera más información sobre un conflicto suscitado en Tecamachalco por la demolición de una escuela. Sin embargo, antes de que el Secretario emitiera alguna palabra, el morenista poblano le pidió a la reportera que “aprendiera” a quedarse callada una vez que el Gobernador “ya habló”.

“Te digo que cuando el Gobernador ya habló, ya ningún otro puede hablar, aprende eso, por favor. No preguntes”, sentenció Miguel Barbosa, quien anteriormente abordó el tema de la demolición de la escuela.

Ante los hechos, la Red de Periodistas de Puebla calificó la actitud del mandatario estatal como un acto de censura y violencia de género contra la reportera Alba Espejel, por lo que exigieron a Barbosa Huerta frenar este tipo de actitudes.

“Repudiamos el acto de censura y de violencia de género del gobernador de #Puebla, @MBarbosaMX, en contra de @albaesli, reportera de @elsoldepuebla1, quien realizó una pregunta en la rueda de prensa matutina. Exigimos que el mandatario evite este tipo de prácticas violentas”, tuiteó la Red al mismo tiempo que compartió el video de Barbosa.

Durante la misma rueda virtual de prensa, el Gobernador poblano opinó en contra de Eric Hugo Flores, dirigente nacional del Partido Encuentro Solidario (PES), y lo llamó “presidentito, chiquito, como su partidito”.

Poco antes, el presidiario nacional del PES anunció que ninguno de los diputados locales del partido se propondría para reelección ya que “traicionaron los principios de la agrupación política”.

Ante ello, Barbosa dejó de lado que el Encuentro Social formó parte de la coalición “Juntos Haremos Historia” –que lo postuló por la gubernatura en los comicios de 2018 y 2019 — y argumentó que los legisladores de los que habla Flores “siempre fueron de Morena”.

“El educadito de Hugo Eric Flores vino a Puebla, engalladito, y es la opinión de un presidentito, las opiniones de Hugo Eric son las opiniones de un presidentito. ¿Y ahora, quien lo salvará?”, agregó.

Barbosa Huerta finalizó afirmando que el PES se colgó del trabajo de los diputados para para luego decir que sus reclamos a este partido no pueden considerarse una traición, al contrario, dijo, el PES se colgó de su trabajo para obtener diputaciones.

“A mí que no venga a decirme cosas acá de malagradecido, no, no, no. Yo no tengo que agradecerle nada, por el contrario, el PES se colgó del trabajo de nosotros para que hubiera nombres con cargos públicos a su favor. Los diputados nunca fueron del PES, que no les diga traidores, siempre fueron de Morena”, alegó.

“Yo conozco al presidentito, es chiquito. Es así chiquitito, es parte de las coyunturas políticas, no representa a nadie, ni a un sector religioso de la sociedad. Que no vengan a pasarse de listos acá en Puebla, a querer ofender al Gobernador, el presidentito Hugo Eric, chiquito como su partidito”, finalizó.