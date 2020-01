Barcelona cae ante Valencia y sufre su primer traspiÃ© con Quique SetiÃ©n

Barcelona cae ante Valencia y sufre su primer traspié con Quique Setién

Jordi Alba y Maxi Gómez marcan las anotaciones por los ganadores

Noroeste / Redacción

VALENCIA._ El campeón defensor de La Liga española, el Barcelona, cayó por 2-0 el sábado en Valencia, la primera derrota que sufre el equipo catalán en los tres partidos que lleva a cargo el nuevo entrenador, Quique Setién.

Un gol en propia meta del defensa ex valencianista Jordi Alba puso en ventaja de forma merecida al cuadro local a comienzos de la segunda parte, mientras que el uruguayo Maxi Gómez marcó el segundo en el minuto 77, sellando el primer triunfo liguero en casa frente a los azulgranas en casi 13 años.

Los “culés” dominaron la posesión en Mestalla, pero el Valencia controló el encuentro y podría haber goleado al líder liguero si no hubiera sido por la gran actuación del arquero alemán Marc-André ter Stegen, que también atajó un penal temprano lanzado por Gómez.

El uruguayo logró finalmente el gol que merecía, cuando mandó al fondo de la red un rápido contraataque que pilló desprevenidos a los catalanes.

El Valencia celebró, incluso, un tercer tanto, anotado por Gabriel Paulista a la salida de un córner, pero no subió al marcador después de que la revisión del VAR dictaminó que hubo una falta previa.

“En el primer tiempo no jugamos nada bien. Lo mejor fue irse al descanso con empate a cero”, dijo Setién, que fue nombrado entrenador del Barça a principios de mes, después de que Ernesto Valverde fue despedido pese a ganar dos títulos ligueros consecutivos con el club.

“Hay algunas cosas que los jugadores todavía no interpretan bien o no las explicamos bien. Lo que hemos visto hoy no nos gusta ni a ellos ni a nosotros”, señaló. “El Valencia nos ha comprometido, nos ha cerrado bien. Nos ha impedido profundizar más. Hemos dado pases sin sentido”.

Los azulgranas siguen al frente de la tabla con 43 puntos en 21 partidos, pero el Real Madrid, que marcha en la segunda plaza con la misma puntuación, podría ponerse líder en solitario si vence el domingo al Real Valladolid a domicilio.

MÁS RESULTADOS

Espanyol 1

Athletic Bilbao 1

Alavés 1

Villarreal 2

Sevilla FC 2

Granada 0