FUTBOL

'Barcelona me espera'; Pirlo revela planes como entrenador

Aunque en su grandiosa carrera jamás portó la playera del Barcelona, el ex mediocampista reveló en una plática con Fabio Cannavaro su deseo de llegar al banquillo culé

Noroeste / Redacción

Andrea Pirlo se retiró del futbol a finales del 2017 dejando un increíble currículum que incluye una Copa del Mundo, una medalla olímpica y títulos de Serie A y Champions League, pero el exjugador piensa en grande en su próxima faceta como entrenador y el Barcelona está en su mira.

En una plática transmitida en Instagram Live con Fabio Cannavaro, el mediocampista italiano incluso aseveró que el club catalán "lo está esperando", aunque hasta ahora no ha tenido una sola experiencia en los banquillos.

"Tengo muchas solicitudes, en serio, ya tengo el personal listo porque quizás mis primeras ofertas son desde el extranjero. El Barcelona me está esperando. No quiero desaprovechar mi primera opción, ya he tenido algunas ofertas", afirmó.

"Puedo convertirme en un buen entrenador de futbol, puedo transmitir mis ideas. Tengo mi personalidad, siempre lo he sentido y entendido. Jugar bien te ayuda a llegar alto. Si no gano, no pasará nada".

¿Quién fue Andrea Pirlo?

Andrea Pirlo fue un futbolista italiano con una amplia trayectoria de clubes que incluyó a los tres grandes de su país: Inter de Milán, AC Milan y Juventus, además del Reggina y Brescia (donde surgió) y el New York City FC de la MLS, lugar en el que se retiró en noviembre del 2017.

En cuanto a Selección Mayor, Pirlo jugó tres Mundiales (2006, 2010 y 2014), logrando la Copa del Mundo en Alemania 2006 junto a Gianluigi Buffon, Gennaro Gattuso, Alessandro del Piero y Fabio Cannavaro, entre otros. Además, en los Juegos Olímpicos del 2004 conquistó el Bronce.